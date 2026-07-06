Uefa rasar mot Fifa: ”Oförståeligt och oförsvarligt”

Fifa har hävt Folarin Baloguns avstängning.

Nu rasar det europeiska fotbollförbundet Uefa.

”En gräns överskreds”, skriver förbundet.

Gianni Infantino, Fifa-president. Foto: Alamy

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Det var i går, söndag, som beskedet kom om att det internationella fotbollförbundet Fifa stryker den amerikanska stjärnanfallaren Folarin Baloguns avstängning, som han drog på sig i sextondelsfinalen mot Bosnien och Hercegovina. USA:s rekordmålskytt kommer med största sannolikhet att vara tillgänglig i åttondelsfinalen mot Belgien under natten till tisdag (svensk tid).

Nu går det europeiska fotbollförbundet, Uefa, till attack mot Fifa.

”Gårdagens beslut att under en prövotid på ett år skjuta upp verkställandet av den automatiska avstängningen på en match efter det röda kort som tilldelades Folarin Balogun innebar att en gräns överskreds”, skriver Uefa i ett uttalande.

UEFA statement on the Balogun case: ⬇️https://t.co/9LQDx8waKe — UEFA (@UEFA) July 6, 2026

Uefa: ”Bestört”

Uefa fortsätter:

”Fotboll, liksom all annan idrott, bygger på regler som utgör grunden för rättvis, hederlig och transparent konkurrens. Ibland kan regler vara öppna för tolkning. I det här fallet är de inte det. En automatisk avstängning på minst en match efter ett rött kort är inte en valfri åtgärd och kräver inte heller något beslut från ett behörigt organ för att träda i kraft. Det är en grundläggande princip som är inskriven i regelverket och som inte kan göras till föremål för undantag – än mindre mitt under ett mästerskap där flera andra spelare befunnit sig i samma situation och regelmässigt avtjänat sina avstängningar.”

”När säkerheten kring hur regler ska tillämpas inte längre kan garanteras av dem som är satta att upprätthålla dem, står spelets integritet på spel och tävlingens trovärdighet urholkas. Dessutom skapar ett sådant beslut ett prejudikat under det pågående mästerskapet, där liknande situationer nu måste behandlas på samma sätt – till skada för tävlingens rättvisa.”

”Vi uttrycker vår bestörtning över ett beslut som saknar motstycke och som är både oförståeligt och oförsvarligt.”

Matchen mellan USA och Belgien startar klockan 02:00 under natten till tisdag (svensk tid).