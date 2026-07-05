Uppgifter: Vita huset kontaktade Fifa

Det stormar kring Fifa och Trump efter beslut om hävt avstängning.

Nu uppger journalisten Ben Jacobs att Vita huset kontaktat Fifa.

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Under söndagskvällen kom beskedet att Fifa häver Baloguns avstängning som han drog på sig i sextondelsfinalen. Han får nu, trots sitt röda kort, möta Belgien i åttondelsfinalen.

Efter beslutet tackade USA:s president Donald Trump Fifa som enligt honom tog ett rättvist beslut.

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Nu kommer uppgifter från journalisten Ben Jacobs som uppger att Vita huset ska ha kontaktat Fifa dirket och bad Gianni Infantino att se över Baloguns röda kort.

När Fifa frågas ut om detta hänvisar de till disciplinnämndens beslut. Ben Jacobs källor inom Fifa delger att Vita husets kontakt inte påverkade beslutet, eftersom det fattades av en oberoende disciplinnämnd.

Enligt New York Times tog Donald Trump direkt kontakt med Fifas president Gianni Infantino och bad honom att se över beslutet att stänga av Balogun.