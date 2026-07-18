VM inatt: Stjärnspäckad bronsmatch som ingen vill spela

VM-matcher står på nattens schema.

Här är förutsättningarna, avsparkstiderna och det viktigaste att veta inför nattens drabbningar.

Bildmontage, Mbappé & Bellingham. Foto: Bildbyrån

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VM 2026 sjunger på sista refrängen och under natten till söndag spelas den näst sista matchen i turneringen. Det är den så kallade ”bronsfinalen”, mellan Frankrike och England. FotbollDirekt har samlat allt du behöver veta inför nattens match på Miami Stadium i USA.

Så spelas VM inatt

Frankrike – England

Arena: Miami Stadium, USA

Miami Stadium, USA Datum: 18 juli

18 juli Avsparkstid: 23:00 (svensk tid)

23:00 (svensk tid) Streaming: SVT1 & SVT Play

Förutsättningar

Två besvikna landslag ställs mot varandra i bronsmatchen av VM 2026. Frankrike åkte ur turneringen efter förlusten mot Spanien, medan England fick se sig besegrade av rivalerna Argentina. Rubrikerna inför matchen handlar mest om dess knappa betydelse och att spelarna inte ens är speciellt sugna på att genomföra matchen. Både franska och engelska medier skriver om besvikelsen att spela matchen. Kieran Jackson, från brittiska The Indepent, går så pass långt att han menar att bronsmatchen i VM borde slopas. ”Ingen bryr sig”, menar Jackson.

Håll ett öga på

Harry Kanes utgångsposition. Det är nämligen så att USA:s president, Donald Trump, inatt gick ut och riktade en känga mot Englands förbundskapten Thomas Tuchel, för att han använt Harry Kane för defensivt. ”Jag tycker kanske att de gjorde ett misstag som gjorde honom till en defensiv spelare, men vad vet jag om fotboll?”, sade presidenten när han tillsammans med Gianni Infantino anordnade en presskonferens. Kanske är det så att Tuchel lyssnat på Trump till nattens bronsmatch mot Frankrike?

Visste du att?

Senast nationerna möttes var även det i VM-sammanhang. 2022 slog Frankrike nämligen ut England ur kvartsfinalen, efter att Oliver Giroud avgjort med bara en kvart kvar. Frankrike har chans att ta medalj för tredje världsmästerskapet i rad, efter att ha vunnit 2018 och förlorat finalen 2022. England har däremot inte tagit någon medalj sedan VM-guldet 1966, för 60 år sedan. En seger ikväll skulle även innebära VM-brons för första gången någonsin.

Matchen i matchen