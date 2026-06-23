God morgon!

Här är allt du har missat från nattens VM-matcher.

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Detta har hänt

I natt har både Frankrike och Norge blivit klart för slutspel efter dubbla målkalas. Kylian Mbappé blev stor segerorganisatör för ”Les Bleus” mot Irak och stod för matchens två första fullträffar. Med det gjorde han sitt 15:e och 16:e VM-mål och är numera den spelare som tillsammans med Miroslav Klose har gjort näst flest mål i världsmästerskap, bakom Lionel Messi som blev VM-historiens främste målskytt (18) med sina två fullträffar i går.

Ousmane Dembélé satte spiken i kistan och cementerade slutresultatet till 3–0 och Frankrike är vidare till sextondelsfinal efter två inledande segrar i gruppspelet. Samtidigt är Iraks VM-äventyr över och de sex Irak-svenskarna i VM-truppen får lämna mästerskapet efter den avslutande och betydelselösa matchen mot Senegal på fredag.

Frankrikes anfallare Kylian Mbappé och Ousmane Dembélé firar. Foto: Alamy

Från samma grupp (I) är även Norge klart för slutspel efter en 3–2-seger mot Senegal i natt. Erling Haaland kryddade på sitt målfacit efter dubbla mål i premiärmatchen och stod för två nya baljor. Den norska Manchester City-anfallaren står nu på fyra mål på två VM-matcher.

Erling Haaland från Norge och Martin Ødegaard. Foto: Alamy

Tidigt under tisdagsmorgonen blev även Jordanien utslaget ur VM 2026 efter att Algeriet vände 1–0-underläge till 2–1. Algeriet har goda möjligheter att nå slutspel som en av de åtta bästa grupptreorna efter nattens trepoängare.

Nattens rubriker

Matchen mellan Frankrike och Irak blev nästan fyra timmar lång. Ja, ni hörde rätt. Matchen var hotad av extremväder redan inför avsparken och strax innan halvtidspaus kom regnet – och åskan. De delar av publiken som inte hade tak över huvudet uppmanades att söka skydd inne i arenan och eftersom att reglerna säger att matcher ska pausas i minst en halvtimme om det sker blixtnedslag inom ett visst avstånd från arenan blev det en långdragen tillställning på Philadelphia Stadium i Pennsylvania.

Halvtidspausen blev drygt två timmar lång och matchen återupptogs klockan 02:00 svensk tid.

Nattens överraskning

Natten till tisdag har präglats av ett obekräftat rykte om Brasiliens superstjärna Raphinha. Barcelona-anfallaren drog på sig en skada i premiärmatchen mot Haiti och det är osäkert huruvida 29-åringen kan komma till spel under VM, men enligt den tidigare landslagsspelaren Vampeta kan Raphinha komma att lämna mästerskapet av helt andra anledningar.

Raphinha. Foto: Alamy

Enligt den tidigare VM-guldvinnaren med Brasilien står ”Barca”-spelaren inför ”allvarliga familjeproblem och ekonomiska problem”, säger han i en intervju med tidningen Metropoles. Vampeta menar också på att Raphinha hoppas att Barcelona ska sälja honom till saudiska Al-Hilal i sommar.

Ställningarna

Norge och Frankrike är båda klara för slutspel efter nattens segrar. Nationerna får göra upp om gruppsegern på fredag när de ställs mot varandra i den avslutande gruppspelsmatchen. För Senegals del krävs en storseger mot Irak, som redan är ute ur VM, för att säkra en plats som en av de bästa grupptreorna. Nationerna ställs mot varandra på fredag.

Jordanien är ute ur sitt allra första VM, medan Algeriet har goda möjligheter att ta sig vidare som en av de bästa grupptreorna.