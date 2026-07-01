VM medan du sov: Svenskt uttåg och väderkaos i natt

God morgon!

Här är allt du har missat från nattens VM-matcher.

Foto: Alamy

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Detta har hänt

VM-natten och kvällen började med att Norge tog sig vidare till åttondelsfinal efter ett sent avgörande mot Elfenbenskusten. Storstjärnan Erling Haaland blev stor matchhjälte med det avgörande målet, som kom i den 86:e matchminuten. Norge ställs mot Brasilien på åttondelsfinalen i helgen.

För svensk del blev det ett surt uttåg mot Frankrike i natt. ”Blågult” höll emot i 45 minuter men precis innan halvtidspaus slog Kylian Mbappé till med matchens första mål. Tidigt i den andra halvleken utökade Bradley Barcola till 2–0 innan Mbappé satte spiken i kistan och cementerade siffrorna till 3–0. Därmed är Sverige ute ur VM 2026.

Det är även Ecuador, som föll mot värdnationen Mexiko i natt. Julián Quiñones och Raúl Jiménez stod var för sitt mål på kort tid i mitten av den andra halvleken och sextondelsfinalens slutsiffror skrevs till 2–0.

Nattens rubriker

Nattens sextondel mellan Mexiko och Ecuador drabbades av kraftigt oväder och matchstarten fick skjutas upp i en timme. Det var dessutom en match som hade präglats av oroligheter redan på förhand, när de mexikanska supportrarna hade befunnit sig utanför Ecuadors spelarhotell och hållit motståndarna vakna.

I samma match visades Arsenal-försvararen Piero Hincapié ut efter att ha täckt sin mun. Den nya regeln, som innebär att om en spelare täcker sin mun för att dölja vad han säger så innebär det ett direkt rött kort, har blivit enormt uppmärksammad under VM och den ecuadorianska spelaren blev den senaste att dra på sig en utvisning för tilltaget.

Nattens överraskning

Natten mot onsdag har varit utan några rejäla sportsliga överraskningar. Däremot har det tyska landslaget, som i går åkte ut mot skrällaget Paraguay, omgärdats av oväntade uppgifter.

Förbundskaptenen Julian Nagelsmann sa redan efter chockförlusten att han inte kommer att avgå men tysken har samtidigt blivit enormt kritiserad och röster om en eventuell exit har lyfts. Då öppnas dörren för självaste Jürgen Klopp för att ta över ”Die Manschaft”. Den tidigare Liverpool-tränaren och nuvarande ”head of global football” för Red Bull-koncernen kopplas ihop som eventuell ny tysk förbundskapten av den brittiska tidningen The Sun.

– Jag förstår att mitt namn nämns, men det här är inte rätt tid för att prata om det, säger Klopp i tysk TV under natten.

Ställningarna