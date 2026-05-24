Duckar Bajenstjärnorna: ”Har inte så bra koll…”

STOCKHOLM. Han rånades ett 2-2-mål mot Djurgården som kunde ha ändrat mycket i 2-4-förlusten.

Nu jagar AIK och Kevin Filling revansch när Bajen tar emot de svartgula på 3Arena.

Men vilka spelare i grönvitt bör Gnaget se upp med?

– Jag vet inte faktiskt, jag har inte så bra koll, säger den unga anfallaren till FotbollDirekt.

Kevin Filling reducerade till 1-2 i första halvlek hemma mot Djurgården för två omgångar sedan. Kort senare gjorde han också 2-2 – trodde han.

Men den assisterande domaren hade vinkat för offside, helt felaktigt – skulle det visa sig.

”Mål är viktiga i matcher och hade vi fått med oss 2-2 där hade det sett annorlunda ut. Det är självklart tungt, men vad fan ska jag säga…”, konstaterade en besviken Johan Hove efter 2-4-förlusten mot Djurgården.

Filling själv gör ingen stor sak av domarmisstaget när nu nästa derby väntar borta mot Hammarby.

– Klart att det målet hade kunnat förändra en del, men det går inte att haka upp sig på misstag. Vi gör ju också misstag. Det är vad det är, säger Filling som uttalar sig oväntat moget för att bara vara 17 år gammal.

Ställs mot ”gladiatorn” i Hammarby

AIK har bara två poäng på de fem senaste matcherna. Det är därmed ett Gnaget i poängbehov mot Hammarby.

– Det är viktigt att vi studsar tillbaka, att vi börjar vinna matcher så vi får en extra boost, säger Filling vars AIK har Bajen och Sirius kvar att möta innan det månadslånga VM-uppehållet.

Filling har fått chansen från start som nia i de två senaste matcherna och det mesta tyder väl då att han får starta mot Hammarby också – eller?

– Jag vet inte, du får fråga tränaren. Men det är kul att jag fått förtroendet mot slutet, sedan hade jag bara hoppats på lite bättre resultat, säger Filling som vid ny start kommer ställas mot Victor Eriksson – en spelare som Bajens tränare Kalle Karlsson har jämfört med en gladiator i det fysiska spel som Eriksson besitter ute på planen.

– Han är duktig. Det blir en tuff match, men det ska bara bli kul att möta honom och Hammarby, säger Filling.

Vilka spelare måste ni annars se upp med i Bajen?

– Jag vet inte faktiskt… Jag har inte så bra koll, säger Filling och tillägger:

– Men Hammarby är ett bra lag, det kommer bli en tuff match.