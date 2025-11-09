Guidettis pik till Thomassen: ”Kommer inte whatsappa”

SOLNA. Kapitlet i AIK är över.

Frågan är dock om John Guidetti kommer att spela mer fotboll i sin karriär?

– Jag vet inte. Det är 50/50, säger han efter matchen mot Halmstads BK.

Foto: Bildbyrån

Det var i torsdags som nyheten kom från officiellt håll. John Guidetti, vars avtal med AIK är utgående, kommer att lämna ”Gnaget” efter säsongen.

Därefter har Guidetti själv, genom FotbollDirekt, berättat att det fortsatt finns alternativ för honom i det fall att han vill fortsätta sin karriär.

Nu är den dock till enda i AIK, efter 2-0-förlusten mot Halmstads BK på Strawberry arena under söndagen.

– Det är så nära inpå. Det är svårt att säga någonting. Det var en jättefin avtackning till Anton (Salétros), det är det man tar med sig idag, säger 33-åringen efter matchen.

Det låter inte som att du bryr dig lika mycket om din egen avtackning?

– Nej, men det är Anton som förtjänar en avtackning. Det är det fina man tar med sig från matchen idag, berättar han och utvecklar kring sitt eget avslut:

– Det är vad det är. Vad ska man göra? Det är tråkigt såklart. Men så är fotboll, och jag har inte hunnit reflektera så mycket över det. Det jag fokuserar på mest är att det är ett tråkigt resultat. Det är tråkigt för Anton, tråkigt för Isherwood och tråkigt för alla som har kämpat i laget. Men Halmstad gjorde det bra idag, de var jätteduktiga och vi förtjänar inte att vinna.

Om Guidettis egna insats, som varade i omkring 15 minuter, säger han:

– Jag kom in när det stod 0–1, efter några sekunder stod det 0–2.

– Vad ska man göra? Jag var väldigt känslosam inför matchen, men med allting som blev… Nu kommer vinnarskallen in. Man är mest bara arg när man står här. Om man hade vunnit hade man känt annorlunda, nu vill man mest bara åka hem.

Foto: Bildbyrån

Vidare berättar anfallaren att hans dialog med huvudtränare Mikkjal Thomassen inte har varit allt för aktiv under den senaste tiden.

– Vi har inte pratat så mycket, så. Han har gjort det bra för AIK, det är kul för han. Jag hoppas det går bra för alla där inne (i omklädningsrummet) i framtiden.

Hur är egentligen Guidettis relation med färingen Thomassen? Inte så illa som folk tror, menar han själv.

– Det är inga problem, men… Vi kanske inte kommer ”whatsappa” hela tiden när jag slutar.



Då kan Guidetti fortsätta att spela fotboll: ”Måste vara värt att brinna för”

John Guidettis karriär i AIK är alltså över, men fotbollskarriären behöver inte vara det.

– Jag vet inte. Det… Är 50/50.

Hur mycket brinner du för fotboll?

– Jag älskar fotboll och tycker att det är jättekul.

Men du har inte bestämt dig om du ska fortsätta eller inte?

– Det ska vara någonting som ska vara värt att brinna för också. Det är så det är, sedan får vi se om det finns någonting som är värt att brinna för. Då kör man, annars får man hitta på någonting annat. Det måste vara någonting som passar på alla plan. Det finns saker som är viktigt i mitt liv, min familj till exempel.

– Jag sätter mig kanske inte på Island och gnuggar. Jag menar, det är inget fel att spela på Island om du är ung, vill ta dig någonstans och satsa på att en dag spela mot Barcelona. Jag har redan gjort det, så jag är lugn, säger Guidetti och skrattar.

Om du blickar tillbaka på hela säsongen. Vad skulle du ge dig själv och hela laget för betyg?

– Det är jättesvårt att svara på. Vi har väldigt höga toppar och väldigt djupa dalar. Det är lite samma för mig. Det gick väldigt bra första halvan av säsongen när jag fick spela väldigt mycket. Andra halvan fick jag knappt spela, och det gick inte så bra, avslutar 33-åringen.