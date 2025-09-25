Per Engström slutar: ”Har gjort mitt”

Polischefen Per Engström slutar som polis efter kontroverserna med den svenska fotbollen.

– Jag har gjort mitt, säger Engström till GP.

Nationella operativa avdelningens chef Per Engström blev föremål för kritik från den svenska fotbollen i samband med det nya kravet på att avbryta matcher vid ”organiserad maskering” på de svenska läktarna.

Efter tumultet bekräftar Engström att väljer att sluta. Det berättar han för Göteborgs-Posten.

– Jag har tre fyra–månader kvar. Sedan går jag i pension. Jag har gått över tiden egentligen. Jag fyller 66 alldeles strax, och känner att jag har gjort mitt. Att jag kan vara nöjd med det, säger Engström till tidningen.

Engström förklarar även att han blev upprörd när polisen valde att backa från direktiven av att avbryta matchen vid maskering.

– Det blev någon typ av beslutsfattande på en nivå ovanför mig. På enhetschefsnivå. De beslutade sig för att pausa och avvakta.

Motiveringen om att pausa direktiven var, enligt Engström, följande:

– Det kom väldigt mycket kritik mot den delen på olika sätt. De gjorde ett avvägande på enhetschefsnivå att kritiken är så stor att vi pausar den delen. Sedan meddelades att vi ska inte trycka på med frågan, men det ska ändå jobbas vidare med den. Vad det betyder i detalj kan jag inte riktigt svara på. Men det blir en nystart att fortsätta den vägen framåt.

Idrotts- och fotbollsfrågorna kommer nu att lämnas över till efterträdaren Therese Rosengren.

