Snuvade Besara – tvingades sedan bryta i Stockholm

STOCKHOLM. Isak Pettersson åkte på en smäll i slutet av första halvlek och tvingades kasta in handduken på 3Arena, detta efter att han precis innan snuvat Nahir Besara på skytteligaledningen.

I stället kastades andremålvakten Simon Eriksson in i handlingarna i allsvenska säsongsavslutningen.

Foto: Bildbyrån

Mötet på 3Arena under söndagen mellan Hammarby och Elfsborg handlade kanske framförallt om Nahir Besara och veteranens jakt på skytteligavinsten.

Inför sista omgången låg Besara delad etta ihop med Djurgårdens August Priske och Ibrahim Diabate, alla på 17 mål vardera.

Besara var tämligen osynlig i den första halvleken, men kort före paus fick han bollen i drömposition utanför straffområdet och Hammarbys lagkapten tvekade inte att ladda bössan. Skottet var bra och hårt men Elfsborgs målvakt Isak Pettersson svarade för en mycket vass parad.

Därmed snuvades Besara på att gå upp i skytteligaledning och i stället har Gais Ibrahim Diabate med ett sent mål på straff i första halvlek borta mot Malmö FF tagit sig upp på 18 mål och är i och med det en halvlek från allsvensk skytteligaseger.

För Isak Pettersson slutade inte första halvlek på ett roligt sätt då han på returen på Besaras skott krockade med Paulos Abraham. Den sistnämndes huvud lindades men Abraham kunde ändå spela vidare. Det kunde inte Pettersson som efter läkarvård på innerplan lämnade 3Arena av egen maskin och ersattes av Simon Eriksson i målet, ny från FC Stockholm i division 1 inför den här säsongen.

Hammarby vann den första halvleken med 1-0 efter ett drömmål av Frank Junior Adjei efter 17 minuters spel.

