Thychosens skadebesked: ”Det är inte på topp”

AIK fick med sig tre poäng efter 3-0 mot Elfsborg.

Detta samtidigt som Mads Thychosen tvingades till byte efter 35 minuter.

– Jag hade en sprint och sen kände jag att det inte gick, säger dansken till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

AIK reste till Borås och Elfsborg med ett riktigt tungt facit i ryggen. Stockholmslaget hade inte vunnit på fem raka matcher och hade dalat i tabellen.

Mot Boråslaget, där Johan Larsson tackades av för sin gärning i klubben, kom den efterlängtade segern. Siffrorna skrevs till 3-0 och innebär – efter krysset mellan Djurgården och IFK Göteborg, att man har fjärdeplatsen i egna händer inför den sista omgången.

Någonting som var mindre roligt för ”Gnaget” var att Mads Thychosen tvingades till byte redan i den 34:e minuten. Detta menar han beror på samma hälskada som han har dragits med under en lång tid.

– Det är lite samma som det har varit det senaste veckorna… Det är inte på topp, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Det var samma som det har varit i tre-fyra veckor. Jag hade en sprint och sen kände jag att det inte gick. Så enkelt är det.

Oaktat sin skada och bytet medger dansken att han gläds över AIK:s seger.

– Men det var skönt med tre poäng. Förhoppningsvis kan jag göra min kropp redo för sista matchen, avslutar Thychosen.

AIK tar emot Halmstads BK i den sista matchen av allsvenskan 2025 – om en vecka.



