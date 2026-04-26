TRE PUNKTER: ”Varken bu eller bä med skrällarna”

STOCKHOLM. Derbyt mellan Djurgården och Hammarby slutade 1-1.

Så här i efterhand är kanske största snackisen Jani Honkavaaras skrällbyten med Adam Ståhl som tia och Leon Hien som anfallare.

Djurgården fick effekt med experimentet på mittfältet

Inför cupderbyt för en dryg månad föreslog jag att sätta upp Mikael Marqués som sexa för att ligga tätt på Nahir Besara. Så blev det inte den gången, men nu i allsvenska derbyt mellan Djurgården och Hammarby valde Jani Honkavaara att plocka in Peter Langhoff i elvan bredvid Matias Siltanen på defensivt mittfält – för att i sin tur flytta fram Hampus Finndell ett steg uppåt som tia. Med en extra central fältare mot bollskickliga Bajen fick Djurgården bättre koll på Besara. Att spela så här framöver mot de bättre lagen i allsvenskan är nog ingen dålig tanke överlag med två ”fantastistas” på kanterna i Patric Åslund och Bo Hegland som står för det kreativa i sina rätt fria roller. Det såg vi ju också vid 1-0-målet hur Hegland med en överstegare efter Oscar Johansson Schellhas felpass tog sig förbi, frispelade Finndell som klackade fram bollen till Kristian Lien som resolut rullade in ettan redan efter nio minuter.

Johansson Schellhas sköna revansch

Syndabock i första halvlek, men väl i andra fick Oscar Johansson Schellhas revansch i samband med kvitteringen efter timmen spelad. Dels var det mittfältaren som snyggt hoppade över bollen efter Skoglunds pass centralt i banan och därefter var det ”OJS” som spelade in till Nahir Besaras 1-1-mål. Det måste ha varit väldigt skönt för smålänningen efter ”indianaren” som ledde fram till Djurgårdens tidiga ledningsmål i matchens inledning.

Honkavaaras drag i jakten som chockade ALLA

Efter en imponerande första halvlek inför ett utsålt 3Arena tappade Djurgården både sitt momentum och ledning i derbyt mot Hammarby. Då, i matchens 69:e minut, chockade Blårändernas tränare Jani Honkavaara nog alla genom att plocka ut sin målskytt Kristian Lien. Den norska strikern ersattes i ett rakt byte – av mittbacken Leon Hien. Degerforsförvärvet tog plats på topp och inte i försvaret, ett minst sagt anmärkningsvärt drag förstås även om Hien i sina unga år likt storebror Isak Hien spelade anfallare. Men Leon Hien på topp var inte det enda oväntade bytet från Honkavaaara. I 78:e minuten togs Finndell av planen och in kom en comebackande Adam Ståhl som inte spelat sedan Svenska cup-premiären i februari på grund av ett virus. Men lagkaptenen byttes in i sin ordinarie position som högerback – och heller inte som högerytter. Nej i stället tog Ståhl över Finndells roll som tia på mittfältet. Även det ett rejält skrälldrag från Djurgårdens sida. I slutändan blev det väl varken bu eller bä med Hien och Ståhl i nya rollerna och matchen slutade 1-1.