Hahn slår tillbaka: ”Aldrig varit ur form”

Warner Hahn storspelade mot Rakow i Polen. Efter en tids formsvacka.

– Det får ni stå för, sade Bajen-målvakten i Sportbladets sändning.

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Hammarby nollades av Rakow i Polen, men Warner Hahn höll tätt mellan Bajens stolpar också. Bajen-keepern stod för flera fina räddningar, den vassaste när han petade en nick från Oskar Rekpa till hörna.



– Jag såg bollen väldigt sent. Det var mycket folk i vägen och skottet gick lågt mot hörnet. Jag är glad att jag fick handen på bollen så att den precis gick utanför stolpen. Det är skönt att göra räddningar som hjälper laget, säger Hahn till Sportbladet.



Den 34-årige surinamesen har fått kritik för sitt målvaktsspel i Allsvenskan den senaste tiden. Och efter uttåget mot Anderlecht höjde många supportrar på ögonbrynen kring Warner Hahn. Men huvudpersonen själv håller inte med om att han skulle ha varit inne i någon formsvacka.



– Jag har aldrig varit ur form. Det där får ni stå för, säger Hahn.



Hammarbys retur mot Rakow spelas den 13 augusti på 3 Arena. Vinnaren i dubbelmötet ställs mot FK Žalgiris från Litauen eller kroatiska Hajduk Split i playoff till Uefa Conference League.