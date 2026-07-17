Lennartsson: ”Två karaktärer som man har saknat”

Hammarby träningsspelar mot danska mästarna, HB Köge.

Då ställs man mot sina förra lagkamrater, Simone Boye och Nadia Nadim.

– Nej men kul att de kommer till Kosta och det är verkligen två karaktärer som man har saknat, säger Stina Lennartsson till FotbollDirekt.

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Hammarby har startat upp efter sommaruppehållet. Då är laget på plats i Kosta på träningsläger där man träningsspelar mot två danska lag, ett av dem, HB Köge.

HB Köge är regerande mästare i Danmark och i laget finns två före detta Hammarby-spelare, Simone Boye och Nadia Nadim.

Danskorna lämnade Bajen förra säsongen, Nadims lånekontrakt gick ut i våras medan Simone Boye inte fick förlängt kontrakt i vintras. Båda valde att flytta hem till Danmark och HB Köge.

Nu ställs duon mot Hammarby och flera av sina förra lagkamrater. Det ser Stina Lennartsson fram emot.

– Nej men kul att de kommer till Kosta och det är verkligen två karaktärer som man har saknat, säger Lennartsson till FotbollDirekt.

Hon fortsätter:

– Och mästare i Danmark, så det ska bli kul att möta dem och framför allt träffa dem. Men också få en förhoppningsvis en bra och jämn match mot Köge.

Under lägret har det rapporterats om att den klubblöse guldhjälten tränar med Hammarby och att bajen-duon saknas på träningslägret – en besöker ny klubb.

Matchen mellan Hammarby och Köge har avspark 13:00.