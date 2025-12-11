Malmö FF:s Europa League-äventyr fortsätter.

I kväll ställs MFF mot Porto i Portugal klockan 21:00.

Här är allt du behöver veta.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF har fått en knackig start på Europa League-spelet. Efter fem matcher i ligafasen står MFF på bara en inspelad poäng, efter ett hemmakryss mot Dinamo Zagreb och förluster mot Ludogorets, Viktoria Plzen, Panathinaikos och Nottingham Forest.

I kväll gästar MFF storlaget Porto i Portugal. Den portugisiska ligaettan placerar sig på åttondeplats i Europa League-tabellen, precis över strecket, med tio inspelade poäng på fem matcher.

Arena: Estádio do Dragão, Porto

Datum: 11 december 2025

Avsparkstid: 21:00

Streamingplattform: Disney Plus

Var kan jag streama Europa League-matchen mellan Malmö FF och Porto?

Samtliga matcher i Uefa Europa League och Uefa Europa Conference League sänds på streamingtjänsten Disney Plus. För att få tillgång till matcherna behöver du ett abonnemang på plattformen.

MFF. Foto: Bildbyrån

Europa League-matchen mellan Malmö FF och Porto kommenteras av Jesper Hussfelt och Jens Fjellström. I studiosändningen som startar klockan 20:30 sitter Gusten Dahlin, Alexander Axén, Siavoush Fallahi och Simon Bank.

Malmö FF mot Porto – vad kan man förvänta sig?

Malmö FF kommer från en fiaskosäsong i allsvenskan 2025. Fjolårsmästaren slutade på en överraskande sjätteplats i serien och under sensommaren fick den dåvarande huvudtränaren Henrik Rydström sparken från sitt uppdrag. Han ersattes av Anes Mravac över resten av säsongen.

I förra veckan prenterade Malmö Miguel Angel Ramirez som ny permanent huvudtränare. Den 41-åriga spanjoren, som har en gedigen erfarenhet av klubbar i Europa, kommer dock tillträda sitt uppdrag först efter årsskiftet och i kvällens match mot Porto kommer Mravac stå som tränare för MFF.

Miguel Angel Ramirez. Foto: Bildbyrån

I Europa League-spelet kommer MFF senast från en 3–0-förlust borta mot Premier League-laget Nottingham Forest.

Skador och avstängningar Malmö FF Spelare Lämna tillbaka Arnor Sigurdsson Knäskada Slutet av december Hugo Bolin Vristskada Ungefär en vecka

Porto toppar den portugisiska ligan efter 13 omgångar, med fem poäng ned till Sporting på andraplatsen. I EL kommer Porto senast från en 3–0-seger mot franska Nice och befinner sig på en åttondeplats i ligafasens tabell. De åtta bästa lagen efter åtta omgångar går direkt till åttondelsfinal, medan lagen på plats nio till 24 får kvala till slutspelet.

Malmö FF i Europa League