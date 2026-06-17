JUST NU: Så lottades Europa-spelet för de allsvenska lagen

Mjällby, Hammarby, Gais och IFK Göteborg ska spela Europa-spel i höst.

Här är de svenska lagens motståndare.

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Fyra allsvenska lag ska kvala till Europa i sommar och samtliga lag går in i den andra kvalrundan i de respektive turneringarna. Under onsdagen lottades dessa rundor till Champions League, Europa League och Conference League. De svenska mästarna Mjällby kliver in i CL-kvalets andra runda och ställs mot vinnaren i mötet mellan Red Imps (Gibraltar) eller Club d’Escaldes (Andorra).



Hammarby får, via Mjällbys cupguld, chansen att kvala in till Europa League. ”Bajen” lottades mot Anderlecht och inleder på hemmaplan.

Conference League-kvalet

Gais tog Allsvenskan med storm även 2025 under Fredrik Holmbergs ledning och slutade på en sensationell tredjeplats. Det grönsvarta laget undvek en riktig mardrömsmotståndare när Conference League-kvalet lottades: Ajax. Istället ställs Gais mot danska Nordsjælland och inleder dubbelmötet på hemmaplan.



IFK Göteborg gled in i Europaspelet trots att laget bara slutade fyra i den allsvenska tabellen 2025. Men eftersom Mjällby vann cupen och redan var klara för kval till Champions League tilldelades den fjärde och sista svenska europaplatsen till Blåvitt. Stefan Billborns lag ställs nu mot vinnaren av walesiska Caernarfon Town och estländska Levadia Talinn och lottades även dem att inleda på hemmaplan.



Men eftersom Gais och IFK Göteborg delar hemmaplan lär en av matcherna flyttas.





Mjällby spelar första mötet den 21 eller 22 juli, och returen går av stapeln 27-28 juli. Hammarbys Europa League-möten spelas den 9 juli, med returmöte en vecka senare (16 juli).



IFK Göteborg och Gais som spelar Conference League sparkar igång första mötet den 23 juli. Returen spelas den 30 juli.