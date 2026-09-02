Asllani petas – världsstjärnan får förtroendet

Kosovare Asllani har varit lagkapten i London City Lionesses.

Nu petas hon i förmån för Alexia Putellas.

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I flera år har den svenska stjärnan och landslagskaptenen Kosovare Asllani fått förtroende som lagkapten i London City Lionesses.

I slutet på förra säsongen var olyckan framme och svenskan fick en allvarlig knäskada. Hon opererades i våras och är nu inne i sin rehab-period. Inför säsongsstarten kom beskedet att Kosovare Asllani blir av med förtroendet som lagkapten.

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Nyförvärvet och världsstjärnan Alexia Putellas bli lagkapten och Danielle van de donk och Elena Linari blir vice kaptener.

Under fredagen sparkar London City Lionesses igång ligan när de tar emot Manchester United.