Kan bli historisk vid Bajen-seger: “Vi är stolta”

Hammarby kliver in i Europafinal denna vecka.

Oavsett guld eller silver så kommer klubben få 50 medaljer att dela ut.

– De som har varit delaktiga i den här resan får medalj, säger sportchef Arnór Smárason till FotbollDirekt.

Hammarby tog sig till en historisk final i Europacup efter att ha vunnit dubbelmötet mot Sparta Prag. Under resans gång har klubben även slagit ut Brann, Ajax och Sporting. Härnäst väntar ett dubbelmöte i finalen mot BK Häcken.

Både Hammarby och Häcken har redan säkrat en medalj. Vilken valör det än blir så är båda klubbarna säkrade 50 stycken medaljer, enligt Uefa.

För “Bajen” har det varit en större rotation på laget och klubben fick lägga in fem nya namn i truppen efter att Ellen Wangerheim, Moa Edrud, Smilla Holmberg, Julie Blakstad, Anna Jøsendal, Asato Miyagawa och Simone Boye lämnade klubben. Trots det kommer samtliga få en historisk medalj.

– Absolut de som har varit med i matchtruppen ska ha en medalj, sportchef Arnór Smárason till FotbollDirekt.

Cathinka Tandberg lämnade Hammarby för Tottenham Hotspur innan Europacup började och har inte varit med i någon matchtrupp. Men anfallaren blev hjälte mot Metalist och såg till att Hammarby faktiskt tog sig vidare till Europa, något som Smárason tycker ska belönas med en medalj.

– Cathinka har varit en del i det här också, förklarar han.

“Vi är stolta över att hon är en del av oss”

Även i ledarstaben har det varit en del rotation. Martin Sjögren, som var huvudtränare i fjol, lämnade den 31 december. Samtidigt gick målvaktstränaren Sofia Lundgren till landslaget och fystränaren Sebastian Larsson valde att flytta med Sjögren.

– Så långt det räcker så ska de som har varit delaktiga i den här resan få medalj. Vi kommer dela ut på ett bra sätt. De som har varit delaktiga i den här resan kommer såklart att ha förtur.

“Bajen” har även blivit tvingade att sätta Vivienne Lia, Madison Pogarch och Mari Nyhagen utanför Europatruppen. Trots det har trion följt med på alla resor och varit en stor del av laget, fast från läktaren.

– Även om de inte har kunnat vara på listan så är de också en stor del av laget.

Smilla Holmberg, som nu gör succé i Arsenal, har varit en högst bidragande faktor till Hammarbys långa resa ute i Europa. Londonlaget är regerande Champions League-mästare och går för att försvara titeln i år. Om allt går Arsenals väg kan Holmberg bli den första kvinnan i världen att vinna både Europacup och Champions Leauge samma år.

– Nej, men det visar ju på vilken resa hon har gjort och vi är stolta över att hon är en del av oss. Vi är stolta över att hon fortsätter att representera sig själv och Hammarby på den största scenen, avslutar Smárason.