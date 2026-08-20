NORDQVIST: ”En Messi i Madrid – effekten enorm”

Lite bortglömd bland världsstjärnorna på rad i PSG, men Lee Kang-in visade i går kväll att han mycket väl kan vara årets värvning i La Liga.

Effekten enorm när han byttes in för Atlético Madrid och visst kändes det som en Lionel Messi på Wanda 2.0 när sydkoreanen på egen hand gjorde 1-0 i krysset.

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La Ligas första omgång är nästan i mål nu. För ja, det var ju en märklig helg med bara fem matcher. Celta Vigo-Osasuna sköts upp på grund av svamp på Balaídos – och spelas i stället nästa vecka när första omgången avslutas med Real Madrid-Real Sociedad, Valencia-Real Betis och Barcelona-Athletic Club.

I helgen spelar samtliga lag i omgång 2 – och ni hör ju själva, det är lite rörigt i starten av La Liga.

I går kväll spelade i alla fall utmanaren till Real och Barca om ligatiteln, och det var nog inte bara jag som höjde på ögonbrynen när Atlético Madrids karismatiske tränare Cholo Simeone ställde upp med en nästintill identisk elva som den vi fick se på Strawberry Arena i plojmatchen mot Manchester United för några veckor sedan.

Det var 16-årige Jorge Dominguez på högerbacken, doldisen Dani Martinez till vänster i samma backlinje. Yttermittfältarna Carlos Martin och Rodri Mendoza känner heller inte gemene man till, och gissningsvis inte anfallaren Arnau Ortiz från Atletis B-lag heller.

För det var ju så det kändes i går på Wanda Metropolitano, att det var Atlético Madrids B-lag som tog emot nykomlingen Málaga i La Liga-premiären.

Kapten Koke och 23-årige ”veteranen” Pablo Barrios fick axla ett stort ansvar på centralt fält, likaså Ademola Lookman på topp. Nigerianen är enda tillgängliga anfallaren när Barcelona-aktuelle Julian Alvarez inte anses redo för spel samtidigt som Alexander Sörloth går skadad och klubbikonen Antoine Griezmann lämnat för MLS.

I mål stod dock som vanligt Jan Oblak och han hade rutinerade Robin Le Normand och David Hancko (trevliga slovaken som jag fick en pratstund med efter United-matchen) framför sig som mittlås.

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0-0 i paus och därefter började Simeone slänga in stjärna efter stjärna.

Fräcka banderollen: ”Spanien har två stjärnor, vi har fyra”

Före avspark hyllades Atlético Madrids fyra spanska världsmästare i Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente och Alex Baena. ”Spanien har två stjärnor, vi har fyra” löd en banderoll på Wanda som syftade på Spaniens två VM-guld och Atléticos fyra VM-guldvinnare. Llorente byttes in redan i paus mot en kortbelastad Dominguez. Inte roligaste debuten för 16-åringen att offras efter en halvlek.

Men det var när PSG-förvärvet Lee Kang-in slängdes in i 57:e minuten som det började hända grejer på riktigt. Med sydkoreanen på plan blev effekten omedelbar och enorm. Messi-vibbarna när han ute till höger sög ner en krossboll på bröstet, vek in i plan och tog sig förbi flera motståndarförsvarare innan han dunkade in bollen i bortre krysset var en uppvisning av den högre skolan.

Lee Kang-in var underbarnet i Valencia som kom upp ungefär samtidigt som Ferran Torres och spåddes bli en av de bästa i världen.

Han kastades sen ut bakvägen mot nya tränaren José Bordalas vilja 2021 och hamnade i RCD Mallorca, nykomling i La Liga. Men väl på semesterön gjorde sydkoreanen succé vilket fick PSG att värva den tekniska underbarnet 2023 – samtidigt som Messi lämnade klubben för Inter Miami.

Spelmässigt påminner de på om varandra med låga tyngdpunkten, farten, bollen klistrad vid fötterna och spelförståelsen. Han fick inte blomstra fullt ut i PSG med världsstjärnorna på rad i franska huvudstaden, men 40 miljoner euro till Atlético framstår nu som rena fyndet.

Varje aktion av Lee Kang-in i går var klass, det hände något när han fick bollen och det märktes på publiken också. Simeone kastade också in sin son tillika argentinska VM-tvåan Guiliano Simeone och spanska världsmästaren Alex Baena samtidigt som Lee Kang-in och när Baena knorrade in en frispark ribba in var saken klar. Atlético på tvåans växel med tre poäng direkt och press på Real och Barca i helgen när de kliver in i handlingarna med sina stjärntrupper.

Real har värvat friskt och dyrt, Barca har plockat in VM:s bästa spelare Rodri för nära miljarden. Men frågan är om inte Lee Kang-in kanske är den bästa värvningen i årets La Liga? Det vi såg i går var i alla fall något i hästväg från 25-åringen.