Flera klubbar har lagt bud på Berntsen

Thomas Berntsen går fortsatt arbetslös.

Trots att det har hunnit gå tio månader har ännu ingenting hänt.

Men intresse saknas inte för AIK:s förre sportchef som, enligt FotbollDirekts uppgifter, haft flera bud.

Foto: Bildbyrån

I slutet av mars kom beskedet om att AIK tagit beslut om att sparka sportchefen Thomas Berntsen, trots starka resultat och försäljning av spelare.

Allt sedan dess så har det mestadels rådit tystnad även om både FD och Sportbladet har rapporterat om att han förra hösten förhandlade med norska Lillestrøm.

Nu står det även klart att det funnits ytterligare intresse och bud till Berntsen.

Totalt sett uppges norrmannen – som sålde spelare för omkring 200 miljoner kronor under sin tid i AIK – ha tackat nej till tre olika klubbar. Intresset har kommit från Eliteserien i hemlandet samt Superligan i Danmark.

Efter Berntsens avgång följde sedan tids nog hans närmaste kollegor i samma fotspår. Under hösten kom beskedet om att chefsscout Fredrik Wisur Hansen sade upp sig – och för ett par veckor sedan avslöjade FotbollDirekt att tränare Mikkjal Thomassen sparkas vilket kort därefter blev en realitet.