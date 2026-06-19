Ayaris Yohanna-löfte: ”En familjär klubb”

Zadok Yohanna ska bli lagkamrat med svenska Yasin Ayari i Brighton.

Den svenska landslagsspelaren ser frame mot det.

– Jag ska ta hand om honom, säger Ayari enligt Fotbollskanalen.

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Zadok Yohanna blev nyligen klar för Brighton i vad som är Allsvenskans dyraste övergång genom tidenra. AIK-talangen köptes loss för omkring 300 miljoner kronor enligt uppgifter och 18-åringen hann bara göra 13 matcher för ”Gnaget”.



Väl i Brigthon kommer Yohanna att bli lagkamrat med svenske Yasin Ayari, som sänkte Tunisien i VM-premiären med dubbla fullträffar. Mittfältaren ser fram emot att få träffa sin nya lagkamrat.



– Det ska bli kul. Jag har inte sett så mycket av honom i allsvenskan, men det ska bli kul att starta upp och se hur det går för honom, säger Yasin Ayari enligt Fotbollskanalen.



Ayaris lillebror, Taha, har dessutom varit lagkamrat med Yohanna i AIK under våren. Landslagsmannen lovar att ta hand om AIK:s forna juvel och passar på att hylla sitt eget klubblag.



– Jag ska ta hand om honom, men många kommer att ta hand om honom. Det är en familjär klubb, så det ska nog gå bra, säger 22-årige Ayari.



Yasin Ayari har rötter i Tunisien, och blev uppmärksammad i och med nationernas möte i VM-premiären som han själv beskrev som speciell.