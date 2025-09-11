Bekräftat: Laportes övergång till Athletic Club blir av

Aymeric Laportes övergång till Athletic Club hann aldrig registeras.

Nu kommer dock mittbacken snart att återvända till sin gamla klubb.

Det bekräftar Bilbao-klubben på sin hemsida.

Foto: Alamy

Han spelade i klubben mellan 2010 och 2018 – och såg ut att återvända hem till Bilbao under sommaren.

Då talar vi om Aymeric Laporte och övergången från saudiska Al-Nassr till Athletic Club.

Den sades vara så gott som klar när det återstod timmar av det internationella transferfönstret, men hann aldrig bli av. Detta då mittbackens papper skickades in för sent till Fifa från den saudiska klubben, samt att TMS (Transfer Matching System) var stängt.

På grund av detta uppgavs Laporte vara ilsken på Al-Nassr och hanteringen av situationen, enligt Diario AS. Detta då han inte fick lämna klubben under sommaren.

Nu ser dock en övergång ut att bli aktuell ändå. Det är transferexperten Fabrizio Romano som skriver att övergången från Al-Nassr till Athletic Club är bekräftad. Detta efter att Fifa har godkänt alla dokument från den saudiska klubben.

Även Athletic Club själva går ut med informationen om att spelaren snart kan registeras för spel.

”Athletic Club kan bekräfta att Fifa har auktoriserat det spanska fotbollsföundet (RFEF) att få ett internationellt transfer-certifikat (ITC) från det saudiarabiska fotbollsförbundet”, skriver Bilbao-klubben på sin hemsida.

”När detta ITC har utfärdats kommer Aymeric Laporte att kunna registreras för Athletic Club”, fortsätter klubben.