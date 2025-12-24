Klart: TFF värvar Oskar Sverrisson

Trelleborgs FF fortsätter att bygga trupp inför säsongen 2026.

Nu står det klart att man har värvat Oskar Sverrisson från AFC Malmö.

– Jag hoppas kunna bidra genom hårt arbete varje dag, oavsett om det är träning eller match, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Efter Örebro SK:s sena kvitteringsmål mot Trelleborgs FF i den sista omgången stod det klart att de senare degraderades från superettan.

Inför omstarten i Ettan har mycket hänt hos TFF, då man bland annat gjort klart med en ny huvudtränare och tackat av både sportchef och klubbdirektör.

Under onsdagen står det klart att man värvar den rutinerade ytterbacken Oskar Sverrisson, 33, från AFC Malmö – på ett avtal som sträcker sig över två år.

– Det känns väldigt roligt att få representera Trelleborgs FF. Jag har varit nära en övergång till TFF flera gånger, egentligen ända sedan jag var 14 år, så det känns extra kul att det till slut blev av. Samtidigt innebär 2026 en omstart i Ettan för föreningen, med stora förändringar i både organisationen och laget, där många nya spelare och tränare på kort tid ska få ihop en fungerande verksamhet. Där hoppas jag kunna bidra genom hårt arbete varje dag, oavsett om det är träning eller match, säger Sverrisson i ett uttalande och fortsätter:

”Jag har varit med i toppstrid i serien flera gånger”

– Jag räknar med att vara en av de äldre spelarna i truppen, och med det följer ett ansvar att ställa krav och hjälpa till att visa vägen. Jag kan dessutom Ettan väldigt bra och har varit med i toppstrid i serien flera gånger genom min karriär.

Andreas Granqvist, huvudtränare i Trelleborgs FF:

– Oskar kommer med sin erfarenhet att vara en väldigt viktig del av vårt lag och för våra yngre spelare. Med det ledarskap han erbjuder förväntar jag mig att han bidrar både på och utanför planen. Han är en ytterback som kommer från en bra säsong i Ettan och erbjuder oss både en stabil defensiv och en skicklig offensiv.

Oskar Sverrisson har tidigare spelat allsvensk fotboll för klubbar som BK Häcken och Varbergs Bois.



