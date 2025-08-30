LISTA: Topp 10 utropstecknen i sommarfönstret

Det svenska transferfönstret är stängt.

Båda nya och gamla ansikten har anslutit till de svenska klubbarna.

Här är FotbollDirekts lista på de tio största utropstecken från sommarens silly season.

De svenska lagen har haft från den 8 juli till den 29 augusti att köpa och sälja spelare. Ännu en gång har det pågått en silly season-cirkus där flera spelare har ryktats bort och in till de svenska klubbarna.

FotbollDirekt har listat tio utropstecken från sommarens transferfönster med allt från klara övergångar till spruckna affärer, utan inbördes ordning.

OBS. Det internationella fönstret är fortfarande öppet och svenska klubbar kan fortfarande sälja till utländska klubbar. Listan rör affärer och övergångar som har presenterats eller bekräftats.

Ceesay-Peking-situationen

Foto: Bildbyrån

Först ryktades det om Bolton Wanderers för IFK Norrköpings Jesper Ceesay. Men det blev ingen affär med den engelska klubben. Kort senare gick Peking ut med ett uttalande där de menar att Ceesays agent har uttryckt sig hotfullt mot sportchefen Magni Fannberg. Men det slutade inte där.

Efter att Bolton-spåret dog ut var mittfältaren nära en flytt till turkiska Kocaelispor, men även denna gång blev det ingen. Anledningen var att Ceesays agent ska ha krävt 300 000 euro för affären. Det slutade med att Ceesay i sin tur gick till en annan turkisk klubb, nämligen Antalyaspor.

– En okej affär för oss, summerade Magni Fannberg till NT.

Affären? Okej affär

Okej affär Inte okej affär Okej affär

Inte okej affär 0 Votes

15-åringen skriver A-lagskontrakt med Dif

I matchen mellan Djurgården och Elfsborg blev Alexander Andersson den yngsta spelaren i allsvenskans historia- 15-åringen fick hoppa in i slutminuterna. Det slutade med att han belönades med ett A-lagskontrakt. Avtalet sträcker sig till juni 2028.

– Det känns coolt att få spela med grabbarna som man alltid har kollat på, säger han i ett uttalande.

Helanders comeback till Sverige

Foto: Bildbyrån

Mitt under deadline day-kaoset säkrade BK Häcken ett riktigt ”prestige-lån”. 32-årige Filip Helander ansluter till Hisingenklubben på ett avtal som sträcker sig säsongen ut. BK Häcken har haft det tufft med skador den här säsongen, och inte minst i mittlåset. Nu stärker de upp med den landslagsmeriterade försvararen.

I höst drar även Häckens Conference League-spel i gång. Nu får de en meriterad spelare med många internationella matcher på kontot.

Noah Persson i grönvitt

Han gjorde succé i Mjällby förra säsongen. Sedan blev det Schweiz och Young Boys för ytterbacken Noah Persson. Väl i sin nya klubb hade han svårt att hitta in.

Detta ledde i sin tur till att Persson vände hem till Sverige. Under deadline day presenterades han i grönvita färger. 22-åringen skrev ett avtal med Hammarby som sträcker sig 4,5 år. Enligt FD:s uppgifter kostade Persson 8 miljoner kronor.

Succé eller flopp? Succé

Succé Floppar Succé

Floppar 0 Votes

AIK:s kamp mot klockan

Foto: Bildbyrån

Allt tydde på att AIK skulle presentera Axel Kouamé som ett nyförvärv under deadline day. Timmarna gick och inget hade presenterats. I Fotbollskanalens sändning hintade AIK:s scout- och rekryteringsansvarige Fredrik Wisur Hansen att han väntade på ett samtal.

Vid midnatt, natten till lördagen blev han till slut klar. Kouamé skriver ett kontrakt till 2029. Enligt Expressen kostar ivorianen 10 miljoner kronor för ”Gnaget”.

Ytterligare en värvning som AIK hann med var 16-årige David Malki, enligt Expressen.

Robin Olsen, välkommen tillbaka

De regerande allsvenska mästarna Malmö FF, stärkte upp rejält mellan stolparna i somras. Efter att Ricardo Friedrich blivit första keeper efter Johan Dahlins skada, blev det rejäl konkurrens för brassen. Landslagsmålvakten Robin Olsen återvände till ”di blåe” på ett kontrakt som sträcker sig 4,5 säsonger.

Sedan Olsen anslöt till MFF har han tagit plats i buren direkt. Den här säsongen sår han noterad för fem matcher och två hållna nollor.

Inget Celtic för Tounekti

Flera Bajen-spelare ryktades, och fortsatt, ryktas bort. En av dessa var den vindsnabbe succén Sebastian Tounekti. Enligt uppgifter var norrmannen aktuell för en flytt till skotska Celtic som ska ha lagt ett bud på 4,5 miljoner euro, enligt Expressen.

FotbollDirekt kunde senare avslöja att Bajen nobbar det skotska budet och kort senare bekräftade sportchefen Mikael Hjelmberg att Tounekti blir kvar i höst.

Sillamacka godare än Moussaka

Foto: Bildbyrån

Allt såg ut att vara klart. Mjällby-anfallaren Abdoulie Manneh hade rest ner till Aten för att skriva på för storklubben Olympiakos. Men det blev ingen affär och anledningen blev oklar. Läkarundersökningen var inte anledningen, förklarade sportchefen Hasse Larsson för FotbollDirekt.

– Han är kärnfrisk, så problemet måste handla om någonting annat. Det känns som att de skyller på det här för att dölja någonting annat, sa han till FD.

Under onsdagen stod det klart att gambiern rest tillbaka till Listerlandet och affären spricker. Enligt FD:s uppgifter kan han vara redo i matchen mot Halmstad BK. Maif förklarade senare att affären sprack på grund av att den grekiska klubbens avtal inte stämde överens med vad de hade bestämt. Manneh valde därför att tacka nej.

😋 | Moussaka är gott men inget slår en sillamacka på Strandvallen. 🐟#MjällbyAIF #Allsvenskan2025 pic.twitter.com/MSSAjlTNYW — Mjällby AIF (@MjallbyAIFs) August 29, 2025

Sillamacka eller Moussaka? Sillamacka

Sillamacka Moussaka Sillamacka

Moussaka 0 Votes

Vasic presenterad av Bajen

Den kanske minst dolda hemligheten blev äntligen officiell. Nikola Vasic lämnade Brommapojkarna för att skriva på för klubben i hans hjärta. Den allsvenska skyttekungen kritade på för Hammarby. Avtalet sträcker sig ett och ett halvt år med Stockholmsklubben.

Återstår att se om han kan ösa in mål i grönvitt precis som han gjorde för Brommapojkarna förra säsongen.

Okkels in – någon ut (?)

Foto: Bildbyrån

Jeppe Okkels lämnar Preston North End för Djurgården. Den förre Elfsborg-spelaren presenterades för Dif under deadline day. Samtidigt under transferfönstrets sista timmar stod det klart att August Priske inte går till Red Bull Salzburg, dit han ryktades.

Oklart är det ännu om den norska stjärnduon Tobias Gulliksen och Tokmac Nguen säljs i samband med att det internationella fönstret fortfarande är öppet.

Bubblare:

Nils Zätterström till Sheffield United

Zeidane Inoussa till Swansea

Kojo Peprah Oppong till Nice

