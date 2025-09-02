LISTA: Transferfönster som fortfarande är öppna

På måndagen stängde de stora internationella transferfönstret.

Men flera är fortfarande öppna – och flera spelare kan fortfarande lämna och ansluta.

Här är en lista på länder där övergångar fortfarande kan ske.

Under måndagen stängde de stora transferfönstret till de stora ligorna i Europa. Samtidigt som flera stora affärer redan är klara finns det fortfarande chans för flera rockader och förändringar i de europeiska klubbarna.

FotbollDirekt listar några av de länderna som fortfarande har ett öppet transferfönster.

Nederländerna

En av de stora fotbollsnationerna i Europa – Nederländerna har ett transferfönster som stänger under tisdagen. Det innebär att flera spelare fortfarande kan lämna och ansluta till de nederländska klubbarna. Ett exempel vi har sett är svenske Malcolm Jeng som skrev på för Feyenoord. Där till finns det flera svenskar som spelar i den nederländska ligan. Tidigare uppgifter gör bland annat gällande att Go Ahead Eagles Oscar Petersson ryktas bort.

Nederländska fönstret stänger 2 september.

Norge

Grannlandet Norge har sitt transferfönster öppet mellan den 7 juli och den 3 september. De norska klubbarna har därför fortfarande chans att värva och sälja spelare. FotbollDirekt har tidigare avslöjat att det finns intresse för svenske före detta Sandviken-spelaren Zinedin Samjlovic, som spelar i norska Sandefjord.

Norska fönstret stänger 2 september.

Österrike

Det österrikiska fönstret har öppet till och med den 5 september. Det är exempelvis en anledning till att Tobias Gulliksen, som i princip är klar för Rapid Wien, ännu inte presenterats då det fortfarande finns dagar kvar att göra klart övergången. Enligt FotbollDirekts uppgifter presenteras han klockan 17.00 på tisdagen.

Österrikiska transferfönstret stänger 5 september.

Belgien

Jusef Erabi är klar för belgiska Genk. Anfallaren presenterades den 2 september. Det belgiska transferfönstret är öppet ytterligare en vecka, nämligen till den 8 september. det öppnar upp för ytterligare dagar där det kan ske förändringar i det belgiska storklubbarna

Belgiska fönstret stänger 8 september.

Polen

I den polska liga huserar flera svenska spelare. Nyligen stod det bland annat klart att Elias Andersson lämnar Lech Poznan och är öppen för flytt. Samtidigt kunde FotbollDirekt rapporterar att Thomas Santos har fått ett bud på sig från samma klubb.

Polska transferfönstret stänger 8 september

Övriga europeiska transferfönster som är öppna (Herrar):

Armenien

Azerbaijan

Bosnien & Herzegovina

Bulgarien

Cypern

Kroatien

Tjeckien

Grekland

Ungern

Israel

Liechtenstein

Nordmakedonien

Portugal

Rumänien

Ryssland

San Marino

Serbien

