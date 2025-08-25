Marcus Danielson: ”Tänker inte spekulera i det”

STOCKHOLM. Tobias Gulliksen saknades i truppen och Tokmac Ngeun var själv inne på att matchen mot BP kan varit den sista i Djurgårdens dress.

Lagkapten Marcus Danielson har varit med förr och rycker mest på axlarna.

– Jag tänker inte spekulera i vad som kan hända. Jag vet inte om det kommer komma in spelare eller om spelare lämnar nu sista veckan av transferfönstret, säger han till FotbollDirekt.

Video Spelarna i superettan: ”De tar klivet upp i allsvenskan”

Djurgården besegrade Brommapojkarna med 1-0 på 3Arena i går, men segern satt hårt inne. Gästerna hade flera farliga lägen där den stora möjligheten kom i 97:e minuten. Ezekiel Alladoh som varit BP:s främste målgörare den här säsongen trodde dock inte sina ögon när han sköt utanför i fritt läge i straffområdet.

Utöver det svarade kapten Marcus Danielson för flera avgörande brytningar i sista stund och Djurgårdens veteran var en av planens bästa spelare i segern.

– Jag är på planen för att försvara vårt mål, det är inga konstigheter. Jag gör det som behövs göras.

Men det ska segern behöva sitta så hårt inne mot ett lag som BP på hemmaplan?

– BP är ett jättebra lag, jag tror de gjort fler mål än vad vi gjort i årets allsvenska. De är jätteduktiga och inget lag man ska underskatta. Sedan är det självklart så att vi ville att det skulle se bättre ut i andra halvlek.

En stor snackis i går var förstås det faktum att stjärnmittfältaren Tobias Gulliksen satt på läktaren, inte uttaget i truppen då norrmannen omgärdas av flyttrykten. Det är dock inget som Danielson lägger någon vikt vid.

– Jag har inget att kommentera där. Det är klubben och Tobias som har den dialogen. Jag spelar med de spelare som är uttagna i truppen, nu var han inte med i truppen och det är inget som jag kan påverka.

Får frågan om Europa: ”Vet inte ens hur många poäng det är upp…”

Även Tokmac Nguen kan komma att lämna. Fotbollskanalen skrev i går att 32-åringen kan ha gjort sin sista match i Dif-tröjan, och Nguen själv var inne på samma spår i den mixade zonen efteråt – likaså sportchef Bosse Andersson.

Men Danielson som kom till Djurgården första gången redan inför 2018 har varit med förr om flyttrykten kring lagets stjärnor.

– Jag tänker inte spekulera i vad som kan hända. Jag vet inte om det kommer komma in spelare eller om spelare lämnar nu sista veckan av transferfönstret.

Djurgården har nu sex matcher i rad utan förlust. Upp till Europaplats är det sex poäng, men Danielson tittar inte uppåt – åtminstone inte ännu.

– Jag vet inte ens hur många poäng det är upp om jag ska vara helt ärlig. Vi behöver vinna matcher. Nu vann vi mot BP och vi ska försöka vinna nästa också.