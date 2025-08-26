Nio spelare som kan lämna allsvenskan innan deadline

Det är bara dagar kvar på det svenska transferfönstret.

Men fortsatt är flera allsvenska spelare aktuella för att lämna.

Här är åtta spelare som kan försvinna innan deadline.

De svenska klubbarna har fram till och med fredag den 29 augusti att färdigställa sina trupper till höstens slutspurt. Transferfönstret i Sverige håller öppet fram till midnatt – efter det är det färdigshoppat för sportcheferna.

Transferfönstret sommaren 2025 har fört med sig ett gäng spektakulära affärer. Robin Olsen har vänt hem till Malmö och fått sällskap av dubbla prestigeförvärv i form av Andrej Djuric och Salifou Soumah till MFF. Hammarby har värvat fjolårets stora snackis, Nikola Vasic, och AIK har förstärkt rejält i de yngre leden. Samtidigt har Mjällby sålt Nicklas Röjkjaer för rekordbelopp och Djurgården har värvat stjärnspelaren Mikael Anderson.

Vad som sker under de sista skälvande dagarna av transferfönstret återstår att se, men med knappt fyra dagar till deadline är flera spelare fortsatt aktuella för en exit från allsvenskan.

Tobias Gulliksen

Djurgårdens stjärna Tobias Gulliksen var inte med i truppen mot BP i helgen och har ryktats bort under i stort sett hela sommaren.

– Den sista veckan kommer vara väldigt avgörande för var Tobias spelar. Störst sannolikhet är att han inte spelar i Djurgården. Det är den bedömningen vi har gjort, och det är därför han inte spelar, sa sportchef Bosse Andersson i samband med segern mot BP.

Franska Nice, RB Salzburg från Österrike och Bundesliga-klubben Stuttgart har alla nämnts som mer eller mindre trovärdiga alternativ. Enligt FotbollDirekts uppgifter har Djurgården nobbat bud på motsvarande 50 miljoner kronor. Sportchef Bosse Andersson ska i stället kräva 60 miljoner för att släppa den norska stjärnan.

Jusef Erabi

Tidigare har Championship-klubben Swansea City rapporterats vara intresserat av en värvning av Hammarby-anfallaren Jusef Erabi. Den walesiska klubben ska dock ha dragit sig ur jakten på 22-åringen efter att ha fått två bud på motsvarande 40 respektive 45 miljoner kronor nobbat av ”Bajen”.

Enligt FotbollDirekts uppgifter befinner sig Hammarby i förhandlingar med den polska storklubben Lech Poznan efter att ha nobbat ett första bud.

Tokmac Nguen

Ännu en Dif-spelare som ryktas bort är 31-åriga Tokmac Nguen. Enligt Fotbollskanalen har Djurgården fått ett bud på stjärnan från en icke namngiven klubb, och Nguen kan mycket väl lämna ”Blåränderna” innan transferfönstret stänger.

– Det är möjligt att det var hans sista match här. Det har skrivits och spekulerats massor, men han spelade i dag och gjorde en bra prestation i en match som vi vann, sa Bosse Andersson till FotbollDirekt i helgen.

August Priske

Det händer sannerligen saker och ting i Djurgården, och den sista i trion flyttryktade spelare är succéanfallaren August Priske. Det har tidigare skrivits om intresse från österrikiska RB Salzburg, som enligt danska Bold ska lägga ett bud ”inom en snar framtid”.

Sportchef Andersson har tidigare hävdat att han inte har hört något från den österrikiska klubben, men han beskriver också intresset för anfallaren som ”enormt”.

Besfort Zeneli

Den svenska landslagsmittfältaren Besfort Zeneli har stått för ett enormt genombrott under det senaste året. Elfsborg-spelaren har dragit till sig intresse från alla möjliga håll, och tidigare har Southampton, St Etienne och City Football Group (där bland annat Manchester City, Girona, Troyes och Palermo ingår) haft scouter på plats för att titta på 22-åringen.

Även tyska FC Köln har nämnt som en intressent.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har Zeneli själv nobbat en toppkandidat i engelska The Championship. Det ska även finnas intresse från klubbar i Serie A, Ligue 1, Turkiet och Bundesliga 2 i Tyskland, men Elfsborg kommer att kräva motsvarande 35-40 miljoner kronor för att släppa sin guldklimp.

Noel Törnqvist

Efter försäljningarna av Nicklas Röjkjaer och Jakob Kiilerich är succélaget Mjällby AIF på väg att tappa ytterligare spelare. En av de som ryktas lämna är målvakten Noel Törnqvist.

Tidigare har franska Stade de Brest varit nära att knyta till sig 23-åringen, men under den senaste tiden har italienska Como varit den mest aktuella klubbadressen för Törnqvist. Enligt Expressen är övergången klar efter att Mjällby accepterat ett bud från Serie A-klubben och spelaren själv kommit överens om villkoren för det personliga avtalet.

Som FotbollDirekt tidigare har rapporterat ser det dock ut att bli en utlåning tillbaka till Mjällby under höstsäsongen, något som sportchef Hasse Larsson också har bekräftat som ett villkor för att Maif ska släppa fler spelare i sommar.

Abdoulie Manneh

Ännu en spelare på väg bort från Mjällby är Abdoulie Manneh som uppges vara helt klar för den grekiska storklubben Olympiakos. Enligt FotbollDirekts uppgifter reser anfallaren till Grekland under tisdagen för att färdigställa övergången och genomgå den obligatoriska läkarundersökningen.

Mjällby får motsvarande 39 miljoner kronor i en grundsumma, vilket krossar klubben tidigare transferrekord (Nicklas Röjkjaer för 18 miljoner kronor), men på sikt kan affären bli värd hela 52 miljoner kronor, enligt FotbollDirekts uppgifter.

Även Manneh kommer att lånas tillbaka till Mjällby under hösten.

Silas Andersen

Det finns ett stort intresse för BK Häckens succévärvning Silas Andersen, enligt FotbollDirekts uppgifter. Häcken har tidigare i somras nobbat två bud på 40-45 miljoner kronor som ska ha kommit från en klubb i Premier League och en belgisk klubb, men med dagar kvar av transferfönstret har flera klubbar framfört intresse för dansken.

Det krävs dock att intresserade klubbar slantar upp rejält. Häcken kräver nämligen motsvarande 100 miljoner kronor för att släppa Andersen.

Ibrahim Diabate

Ibrahim Diabate har gjort en supersäsong med Gais och leder den allsvenska skytteligan efter 21 omgångar. Enligt tidigare uppgifter har franska Auxerre tittat på anfallaren, men även polska Lech Poznan uppges visar konkret intresse för 25-åringen från Elfenbenskusten.