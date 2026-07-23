Officiellt: Barça värvar Bardghji-konkurrent

Nu är det klart.

Karim Adeyemi är en Barcelona-spelare.

Yttern har kritat på ett kontrakt som sträcker sig till 2031.

Bildmontage, Roony Bardghji och Karim Adeyemi. Foto: Alamy

Det har varit en följetång under de senaste veckorna men nu står det till sist klart att Barcelona gör en offensiv förstärkning. Det rör sig om den 24-åriga yttern Karim Adeyemi som köps loss från tyska Borussia Dortmund.

Tysken ansluter på ett kontrakt som sträcker sig fram till sommaren 2031. Hur stor övergångssumma det rör sig om framgår inte.

Now you see him. pic.twitter.com/bd0cZRSm7i — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 23, 2026

Kan ersätta Roony Bardghji

Barcelonas offensiva förstärkning kommer mitt i ryktesfloran om den svenska talangen Roony Bardghji, 20. Yttern har ryktats bort från ”Barça” under en längre tid och så sent som i förra veckan uppgav spanska Mundo Deportivo att 20-åringen inte ingår i den katalanska storklubbens planer.

Enligt tidigare mediauppgifter visar över tio klubbar intresse för Bardghji. Det ska röra sig om bland annat Premier League-klubbarna Aston Villa, Leeds, Sunderland, Brighton och Fulham, den nederländska storklubben Ajax, franska Marseille och Porto i Portugal