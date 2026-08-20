Uppgifter: Liverpool vill värva från Brighton

Liverpool är på jakt efter förstärkningar i offensiven.

Enligt The Athletic har klubben lagt ett bud på Brightons Yankuba Minteh.

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Liverpool jagar både Bradley Barcola och Ibrahim Mbaye från PSG, enligt uppgifter. Men nu ser det ut som att storklubben från Merseyside försöker knyta till sig en annan offensiv spelare. David Ornstein, på The Athletic, skriver nämligen att klubben lagt ett bud på Brightons Yankuba Minteh.



Det spekuleras om att budet ligger på 50 miljoner pund, vilket motsvarar 647 miljoner svenska kronor. Hur Brighton ställer sig till budet är oklart i nuläget.



Sedan tidigare står det klart att Curtis Jones lämnar för spel i Inter. Uppgifter gör även gällande att Liverpool är överens med Tottenham om en försäljning av Cody Gakpo.



