Uppgifter: MFF-ryktade Thomasberg aktuell för Pogon Szczecin

Han har ryktats vara en ”stark kandidat” till att ta över Malmö FF.

Nu sägs däremot Thomas Thomasberg vara klar för den polska klubben Pogon Szczecin.

Det rapporterar danska Bold.

Foto: Bildbyrån

Det var i fredags som beskedet kom. Henrik Rydström fick sparken från Malmö FF och ersattes av Anes Mravac, fram till slutet av säsongen.

Däremot har de Himmelsblå ännu inte kommunicerat något om vem som ska leda laget under nästa säsong. Enligt Expressen är den förre Midtjylland-tränaren Thomas Thomasberg, 50, med på MFF:s lisa över potentiella tränare och anses vara en “stark kandidat”.

Enligt danska Bold är han inte det längre. Detta då han uppges ta över polska klubben Pogon Szczecin och skriva ett kontrakt över tre år. Det är även någonting som polska sajten Meczyki rapporterar om.

Under söndagen ställdes Pogon Szczecin mot Legia Warszawa och förlorade med uddamålet. Då syntes Thomasberg vara på plats på arenan.

Thomas Thomasberg sparkades av Midtjylland för omkring en månad sedan.