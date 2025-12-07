Norrköping-toppen: ”Degraderingen drabbar hela föreningen”

Under de senaste fyra åren har IFK Norrköping gjort ekonomiska minusresultat.

Nu har man åkt ur allsvenskan och förväntas att gå 25 miljoner kronor minus under 2025.

I en längre intervju med FotbollDirekt berättar klubbdirektör André Skagervik om:

✔ Det smärtsamma uttåget ur högstaserien.

✔ Komplikationerna med den brännskadade konstgräsmattan.

✔ De senaste årens minusresultat.

✔ Vilka åtgärder man behöver vidta för att stävja ekonomin.

För en dryg vecka sedan spelade IFK Norrköping sin sista match i allsvenskan på minst ett år. Detta då man tog emot Örgryte IS på Platinum Cars arena och inte lyckades vända det 3-0-underläge man hamnade i en vecka tidigare, vilket innebar att man degraderades till superettan.

Det har i sin tur satt prägel på den senaste veckans arbete för IFK Norrköpings klubbdirektör André Skagervik som har haft fullt upp.

– Den har såklart varit intensiv. Kopplat till matchen och hur säsongen slutade är det självklart en enorm besvikelse. Någonstans måste man tillåta sig själv att få känna så dagarna efteråt. Men, sedan handlar det om att koppla på rätt inställning framåt och fortsätta med det viktiga arbete som vi har påbörjat. Vi gick in i året med målsättningen att rädda föreningens långsiktiga överlevnad, och det har vi lyckats med. Däremot misslyckades vi med klara kontraktet på herrsidan och det är självklart ett stort nederlag. Det har varit en lång vecka med medlemsmöte två dagar efter matchen och som har följts upp med både partnerträffar, personalmöten och årskortslansering, säger Skagervik till FotbollDirekt.

Matchen på “Idrottsparken” för en vecka sedan var inte bara dyster av sportsliga skäl för IFK Norrköping. Den präglades även av två stora avbrott kopplat till inkastad pyroteknik som skadade delar av konstgräsmattan vilket kan leda till att föreningen behöver lägga en ny. Så långt har man dock inte behövt att gå just nu.

– Vi har faktiskt löst temporära lagningar av planen. När det kommer till det långsiktiga skicket kommer vi att göra en utvärdering inför kommande säsong. De mest akuta hålen har vi åtgärdat, vilket känns viktigt i och med att vi har en verksamhet som rullar på med ungdomslag som tränar löpande.

I det fall att ni skulle behöva byta ut konstgräset kommer det att bli ganska dyrt?

– Det skulle det absolut vara, om man behöver byta ut hela mattan. Men vi tittar på olika alternativ framåt. Steg ett är att bedöma dess skick i stort.

”Det är jättesorgligt och ledsamt”

Kring det faktum att ett fåtal individer i hemmaklacken Curva Nordahl valde att kasta in fyrverkeripjäser av olika slag menar Skagervik att ett hårt arbete över tid fläckades ner för en kväll.

– Det är självklart fullständigt oacceptabelt och framförallt väldigt sorgligt när vi arbetar löpande för att ha en trygg och positiv läktarkultur. Vi har gjort ett gediget arbete tillsammans de senaste åren där vi ser att trenden verkligen går åt rätt håll. Men, det överskuggas såklart en sådan kväll, när ett fåtal individer tar sig friheter att förstöra. Det är jättesorgligt och ledsamt.

Det kan alltså bli ytterligare en kostnad på en redan hårt ansatt ekonomi?

– Så är det. Sedan har vi lyckats åtgärda de mest akuta delarna av planen och det är lite för tidigt att säga den exakta omfattningen, men självklart är det en sorglig effekt och väldigt tråkiga kostnader.

Två dagar efter den sista kvalmatchen mot Örgryte höll IFK Norrköping ett medlemsmöte där man meddelade att man räknar med att gå omkring 25 miljoner kronor minus under 2025. Det var dock inga nyheter för de som var på plats.

– Det är en prognos som vi kommunicerade redan i början av året, i samband med det första medlemsmötet efter årsmötet. Då hade styrelsen gjort en första prognos och den ligger väldigt mycket i linje med det vi också kommunicerade i augusti. Den har med andra ord legat fast under den större delen av året, och det stämmer att det är mot den siffran vi går.

Hur kommer det sig att ni ser ut att göra ett kraftigt minusresultat?

– Sett till att föreningen har haft en utmanande tid under flera år, både sportsligt och ekonomiskt, visste vi tidigt att det skulle ta tid att vända allt. Framförallt handlar det om att vi har haft en alldeles för stor kostnadskostym sett till intäkter. När man ser till de omfattande besparingar vi gjort under året kommer de att få effekt fullt ut först nästa år. Samma gäller för hur vi vill arbeta med exempelvis både publikrekrytering och företagssponsring. 2025 var ett omstartsår.

Med ett tufft år både sportsligt och ekonomiskt väntar en ny verklighet för “Peking” som ska spela i superettan nästa säsong. Redan innan starten av denna räknar föreningen med att man kommer att förlora upp till 30 miljoner kronor i intäkter, vilket också var någonting man meddelade under medlemsmötet tidigare denna vecka.

– Det som är jätteviktigt att poängtera, och som vi visade vid medlemsmötet, är att det är ett “worst case”-scenario. Vi har utgått från ett rejält intäktstapp med i princip en halverad publiksiffra, noll spelarförsäljningar, avsevärt lägre intäkter från sponsring och mindre SEF-medel. Då har vi samtidigt inte gått igenom alla våra kostnader, vilket vi kommer att göra i samband med att vi spikar budgeten inför nästa år. Det här var en första prognos för att vara transparenta mot medlemmarna, men det är verkligen ett worst case. Det är intäktsbortfall som sannolikt kommer att bli betydligt bättre med tanke på hur vi kommer att arbeta framöver, och vi kommer samtidigt att fortsätta att se över våra kostnader. Vi har detta scenario som utgångspunkt, sedan kommer vi att jobba ut en mer realistisk budget inför årsmötet, säger han och berättar hur arbetet kommer att gå till:



– Det är ett arbete som vi har påbörjat redan under året och som vi kommer att fortsätta med. Vi har utgått från fyra fokusområden, ekonomi, sport, organisation och varumärke.

Innan den sista, och avgörande, kvalmatchen valde FotbollDirekt att gå igenom IFK Norrköpings ekonomi från guldåret 2015 fram till idag.

I den framgår det att kamratklubben från Östergötland har gjort minusresultat under de senaste fyra åren, vilket kommer att bli fem med tanke på årets prognos. Varför det har blivit så är en stor fråga för Skagervik att svara på då han endast har jobbat i föreningen sedan mars månad. Däremot är han tydlig med hur det går till i praktiken.

– Det är svårt att ge ett exakt svar i och med att jag själv inte har varit med under alla de åren. Självklart är det i slutändan en effekt av att kostnaderna har fortsatt öka samtidigt som intäkterna mer eller mindre har stått still mellan vissa år. Det stora man ser är framförallt, och som blivit en viktig del av fotbollsekonomin, att man inte har lyckats sälja spelare i större omfattning de senaste åren. Då blir det ganska snabbt att kostnaderna blir för stora, vilket i sin tur slår på resultatet och till slut äter på det egna kapitalet. Det är en trend som vi vill bryta nu och vi har satt upp andra mål framöver utifrån vad som är ett rimligt driftunderskott i föreningen.

”Vi ska fortsätta att investera i sporten och akademin”

Vilka är målen ni har satt upp och vad ska ni göra för att vända den här trenden?

– Vi har satt upp ett antal nyckeltal i vår strategi, som fokuserar på både sport och ekonomi. Från bland annat rörelseresultat och publiksnitt till truppstruktur och speltid för yngre spelare. När vi gick in i 2025 hade vi en akut likviditetssituation som vi var tvungna att lösa, vilket vi har gjort. Vi har skapat oss utrymme framöver men nu handlar det om att jobba löpande med kostnadssänkningar, inte minst när man går in i ett superettan-år för herrarna. Samtidigt måste vi se till så att vi har en effektiv och välfungerande organisation som jobbar väldigt bra med just intäktsgenerering. Där har vi bland annat tillsatt funktioner för publikrekrytering och medlemmar och vi ser också över hur vi jobbar med partners på sponsorsidan. Samtidigt har vi återbesökt vår sportsliga strategi som i sin tur ska skapa rätt förutsättningar för vår herrlag, damlag och vår akademi.

– I år har vi lyckats öka transfernettot rejält i samband med sommaren, och det är också ett trendbrott som vi måste fortsätta med. Det bygger på att fortsätta investera i sporten, se till att vi har en bra utvecklingsmiljö för både spelare och ledare och att bryggan mellan akademi till både herr och dam fungerar på bästa vis.

I det gissar jag att spel i allsvenskan är tämligen väsentligt?

– Ja, absolut är det så över tid. Det är helt klart ambitionen, att vara med och slåss om en uppflyttningsplats i superettan nästa år. Sedan har vi också ett damlag som har gjort ett rekordår som vi såklart vill fortsätta att skapa bra förutsättningar för över tid.

Gällande damlaget kan deras verksamhet komma att påverkas stort av herrlagets ekonomiska underprestation. Detta samtidigt som man blev Sveriges femte bästa lag under årets damallsvenska säsong.

– Vi har inte redovisat någon nedbrytning inför kommande år utan det blir när vi presenterar budgeten för 2026. Vi kommer definitivt att fortsätta satsa på vår damverksamhet, Men självklart kommer hela föreningen att få en effekt av en degradering, där det framförallt handlar om intäktsbortfallet. Sedan ska vi göra allt vi kan för att skapa rätt förutsättningar för både akademi, damlag och herrlag. Att fortsätta investera i vår kärnverksamhet är en del i vår övergripande strategi, och något som vi måste fortsätta med, avslutar André Skagervik.