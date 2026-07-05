Belgiens reaktion efter beslutet: ”Vi försvarar fotbollen”

Det stormar runt VM.

Fifa har hävt Folarin Baloguns avstängning.

Nu kommer Belgien med en reaktion.

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Folarin Balogun fick rött kort i sextondelsfinalen, men under söndagen kunde Fifa meddela att hans avstängning hävs.

Sedan kom uppgifter om att Vita huset har bett Fifa kolla upp möjligheterna kring om USA:s stora stjärna kan komma till spel eller ej. När beskedet kom var Trump snabbt ute och hyllade beslutet.

Nu kommer en reaktion från Belgien.

”Vi försvarar fotbollen”

”Belgiska fotbollsförbundet (RBFA) är förvånat över FIFA:s beslut att förklara den avstängde amerikanske spelaren Folarin Balogun spelberättigad till matchen mellan USA och Belgien”, skriver förbundet i ett uttalande och fortsätter:

”För att värna de legitima rättigheterna för samtliga deltagande lag och skydda de grundläggande principerna om fair play inom fotbollen, både under detta världsmästerskap och vid framtida upplagor av turneringen, utreder RBFA nu alla möjliga åtgärder”.

På presskonferensen inför matchen gav förbundskaptenen Rudi Garcia sin syn på situationen:

– Jag visste inte att 5 juli var samma sak som 1 april för Fifa, säger han och fortsätter:

– Vi försvarar inte landslaget eller fotbollsförbundet – vi försvarar fotbollen, dess etik och dess historia.