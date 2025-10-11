Bergvalls självkritik i natt: ”Jag får ta på mig det”

SOLNA. Lucas Bergvall brände två jättelägen och Sverige förlorade med 2-0 mot Schweiz.

Efteråt är mittfältaren nedstämd.

– Jag ska så klart göra mål. Jag får ta på mig det, säger han i den mixade zonen.

Sveriges väg till VM ser allt brantare ut. Schweiz vann under fredagskvällen med 2-0 efter två mål i andra halvlek.

Men det kunde ha varit svensk ledning redan i paus. För kort före halvtidsvilan fick Lucas Bergvall öppet mål efter att Alexander Isak serverat honom.

Bergvall fick dock ingen träff på bollen och i stället slutade jätteläget med ingenting.

– Jag missbedömde bollen, men klart jag ska göra mål där. Jag får ta på mig det. Det finns inte mycket mer att säga, säger Bergvall som i 85:e minuten fick ett nytt kalasläge efter att själv ha tagit sig till chansen.

– Jag missbedömde det läget också med bollens studs. Klart jag skulle göra det bättre också, säger Bergvall som inte fick bollen på mål och som därefter byttes ut.

Buades ut av svenska publiken: ”Klart det inte är kul”

Bergvall som fick noll minuter i förra samlingen var nu trots missarna Sveriges bästa spelare ihop med Alexander Isak, men om han stärkt sina aktier hos förbundskapten Jon Dahl Tomasson vill han inte sia om.

– Nej det är ingenting jag tänker på nu när vi förlorat och det känns otroligt tungt, otroligt surt.

På tal om förbundskapten Dahl Tomasson riktades avgångskrav mot dansken efter förlusten mot Schweiz. Bergvall vill dock ha kvar sin tränare samtidigt som han tycker det är tråkigt att publiken buade ut laget efter slutsignal.

– Klart det inte är kul att bli utbuade. Vi har ju samma ambitioner, att ta oss till VM. Men jag förstår deras frustration med ytterligare en förlust.