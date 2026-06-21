Efter kritiken: Här syns Åström med FIFA-bossen

Simon Åström och Svenska Fotbollförbundet har kritiserat FIFA och Gianni Infantino.

Men i matchen mellan Nederländerna och Sverige satt fotbollshöjdarna bredvid varandra.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

SvFF-ordföranden Simon Åström riktade häromdagen kritik mot FIFA och de höga biljettpriserna som tillämpas på VM. Det svenska fotbollförbundet har även tidigare riktat skarp kritik mot FIFA och Gianni Infantinos val att dela ut ett fredspris till den amerikanska presidenten Donald Trump.



Men trots den till synes spända relationen fångade TV-kamerorna Infantino och Åström tillsammans under gårdagen. De båda fotbollshöjdarna satt nämligen bredvid varandra under Sveriges gruppspelsmatch mot Nederländerna.



Matchen slutade med en 5–1 förlust för Åströms svenska landslag, vilket innebär att Blågult står på tre poäng efter två matcher i Grupp F.