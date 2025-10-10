Förbundskaptenen förklarar elvan mot Schweiz

Han har gjort hela sex (!) förändringar i sin startelva.

Nu förklarar förbundskapten Jon Dahl Tomasson sina val.

– Lucas Bergvall har gjort det alldeles utmärkt den senaste månaden i Tottenham, säger Dahl Tomasson bland annat.

Foto: Bildbyrån

Ett oavgjort resultat borta mot Slovenien blev en smärtsam förlust mot Kosovo i Pristina omgången efter.

Det innebär att Sverige nu står på en poäng efter två omgångar av VM-kvalet och är pressade att vinna hemma mot Schweiz.

Kvällens match spelas på Nationalarenan i Solna och har avspark klockan 20.45. Har du inte möjlighet att se matchen på plats har FotbollDirekt sammanställt en guide där du kan ta reda på hur du kan se matchen.

✔️ Där kan du se Sverige mot Schweiz i VM-kvalet.

Inför kvällens match har förbundskapten Jon Dahl Tomasson valt att göra hela sex förändringar. Detta då Viktor Johansson, Gustaf Lagerbielke, Jesper Karlström, Lucas Bergvall, Ken Sema och Alexander Isak spelar från start. Detta samtidigt som Robin Olsen (som är utanför truppen), Hjalmar Ekdal, Hugo Larsson, Anton Salétros, Daniel Svensson och Anthony Elanga lämnas utanför elvan.

Nu förklarar även Dahl Tomasson, via förbundets hemsida, sina val i startuppställningen.

– Det blir ett fint ögonblick, att spela på en utsåld hemmaarena. Viktor (Johansson) har gjort det riktigt bra i Nations League och nu får han den här möjligheten. Han spelar i ett lag (Stoke) som ligger i toppen av en väldigt konkurrensstark liga, säger han på Svenska Fotbollförbundets hemsida och berättar om backlinjen med Gustaf Lagerbielke, Isak Hien och Gabriel Gudmundsson:

– Gustaf har spelat väldigt bra i Braga både i den portugisiska ligan och i Europacupspel. Han är lugn med bollen och bra i försvarsagerandet och van att agera i lite olika positioner både till höger och mer centralt.

Foto: Bildbyrån

Om Ken Sema, som startar som wingback, säger dansken:

– Ken Sema är tillbaka i laget. Ken har varit väldigt bra offensivt för vår del och nu är han i bättre slag än under förra samlingen. Det är fint att ha honom tillbaka i form och han kan skapa en del farligheter på vänsterkanten.

På den andra kanten spelar Alexander Bernhardsson, till vardags i Holstein Kiel:

– Alexander Bernhardsson har gjort det bra i Kiel. Han kan spela snabbt med få touch. Han är explosiv och kvick och agerar bra försvarsmässigt också.

På det centrala mittfältet har Lucas Bergvall och Jesper Karlström tagit plats tillsammans med Yasin Ayari. Om de två förstnämnda säger Dahl Tomasson:

– Jesper spelar i sitt klubblag i en liknande roll framför backlinjen. Han har tränat bra den här veckan. Lucas har gjort det alldeles utmärkt den senaste månaden i Tottenham. Hans kvaliteter med dynamiken, löpningskapaciteten och förmåga att påverka matcherna i Tottenham har varit riktigt bra och det är också skälet till att han spelar.

Alexander Isak deppar efter förlusten mot Kosovo. Foto: Bildbyrån

Längst fram i planen spelar de två stjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak från start tillsammans.

– Ingen av dem har haft en optimal försäsong. Men Viktor har fått upp farten och Alexander, som har haft sin försäsong under ligans start i England, har klarat det fint och Liverpool har gjort det bra. Det är två fantastiska spelare.

Vidare har även Liverpool-spelaren Alexander Isak utsetts till lagkapten. Detta trots att Isak Hien finns med från start.

Sveriges startelva: Viktor Johansson; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson – Alexander Bernhardsson, Jesper Karlström, Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Ken Sema – Viktor Gyökeres, Alexander Isak.