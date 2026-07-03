Medan du sov: Känslosamma bilder – ikonen slutar

God morgon!

Här är allt du har missat från nattens VM-matcher.

Bildmontage, Arnautovic och Portugal. Foto: Alamy

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Detta har hänt

Spanien – Österrike

Spanien städade av Österrike och vann med 3–0 i sextondeslfinalen under torsdagskvällen. Real Sociedad-spelaren Mikel Oyarzabal blev stor matchhjälte med dubbla fullträffar (igen) medan Pedro Porro gjorde spanjorernas tredje för kvällen.

Den svenska domaren Glenn Nyberg hamnade i rampljuset när han valde att döma bort ett mål för Spanien. Svensken har fått hård kritik under natten.

Portugal – Kroatien

Portugal är klart för åttondelsfinal efter en dramatisk seger mot Kroatien under natten till fredag (svensk tid). Ivan Peresic sköt kroaterna i ledning i den andra halvleken men bara minuter senare kvitterade Cristiano Ronaldo till 1–1- Matchen såg ut att gå till förlängning men i den femte (!) övertidsminuten räddade Goncalo Ramos sitt Portugal och satte dit 2–1 – men dramat var inte slut där.

I matchminut nummer 105 (!) hade Kroatien ett kvitteringsmål i nätet, men domaren valde att döma bort målet. Därmed är kroaterna ute ur VM 2026.

Schweiz – Algeriet

Schweiz besegrade Algeriet med 2–0 efter mål av Breel Embolo och Dan Ndoye. Den stora matchhjälte blev däremot succéspelaren Johan Manzambi som briljerade och låg bakom det matchvinnande målet.

Nattens rubriker

Efter att Österrike förlorade mot Spanien brast den 37-åriga ikonen Marco Arnautovic ut i tårar. Anfallaren, som är Österrikes bäste målskytt genom tiderna med sina 49 mål för landslaget, meddelade efter matchen att han slutar i landslaget för gott.

– Det gör ont att jag inte längre kommer att få se min andra familj ute på planen, sa han enligt österrikisk media.

Arnautovic. Foto: Alamy

Även i Portugals sextondelsfinalseger mot Kroatien utspelade sig känslosamma bilder. Matchen spelades på dagen ett år efter att Portugals och Liverpools Diogo Jota tragiskt gick bort i en bilolycka tillsammans med sin bror. Redan under nationalsången inför matchen sågs flera spelare vara uppenbart rörda, bland annat Jotas nära vän Ruben Neves som blickade upp mot himlen medan han sjöng.

Efter segern mot Kroatien firade spelarna tillsammans på innerplanen med Diogo Jotas matchtröja med nummer 21 på ryggen.

– Vi vann för Diogo, för oss, för Portugal, sa Ronaldo enligt Fabrizio Romano.

Portugal hedrar Jota. Foto: Alamy

Nattens överraskning

Cristiano Ronaldo ska sluta i det portugisiska landslaget, eller? Världsstjärnans storasyster Kátia Aveiro, som är notoriskt frispråkig, har gått ut och meddelat att VM 2026 blir 41-åringens ”sista dans”.

– Jag tror att det här är avskedet. Enligt en tillförlitlig källa är VM hans sista dans, sa Aveiro.

Men stämmer det? Ronaldo själv tonade ned systerns ord rejält.

– Jag ska prata med min familj, sedan ska jag fatta ett beslut. Jag fattar inte beslut i affekt längre, sa han efter sextondelsfinalssegern.

Ställningarna