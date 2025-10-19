Mjällby-stjärnan tror på Potter i Blågult: ”Extremt bra”

Graham Potter kan ta över det svenska landslaget.

En perfekt förbundskapten för Blågult enligt Tom Pettersson.

– Jag tror verkligen att det har varit rätt väg att gå, säger Mjällby-backen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Jon Dahl Tomasson har fått sparken som förbundskapten av det svenska landslaget. När det stod klart att dansken lämnar listades det en hel namn som kan ersätta ”JDT”.

Bland namnen på ersättare som florerat är Graham Potter ett av dem. Engelsmannen kommer senast från West Ham där han fick sparken efter 25 matcher.

Under den senaste tiden har Potter växt fram som en toppkandidat att bli Sveriges nye förbundskapten. Tidigare uppgifter från Fotbollskanalen gör gällande att SvFF varit i Jämtland på en blixtvisit för att träffa Potter. Senare rapporterade Expressen att förbundet och engelsmannen är muntligt överens och att det kan bli klart i veckan.

Hyllar sin förre tränare

I Sverige är Graham Potter känd för hans succé i Östersunds FK som han tog från division 2 till en svensk cuptitel och Europa League-spel. En av spelarna som minns engelsmannen är Tom Pettersson som gjorde 60 matcher under Potter i ÖFK. Den numera Mjällby-spelaren tror att Potter är en perfekt arvtagare till ”JDT”.

– Han har betytt förutom mig mycket i min karriär. Jag tror han skulle passa jättebra i svenska landslaget, att få ihop den gruppen snabbt. Det glädjer mig, säger Pettersson till FotbollDirekt.

Det är ett svensk landslag som rasar på världsrankingen och har endast tagit en poäng i VM-kvalgruppen.

Vad är det för egenskaper hos Graham Potter som kan vara nyttiga för Blågult?

– Det är att han är en extremt bra människokännare. Han förstår vikten av att nå fram till människor på ett djupare plan för att sen försöka nå fram ut på fotbollsplanen. Och så som det har sett ut i landslaget senaste så känns det som att det är något sånt som måste till och då har vi inte ens pratat om hans taktiska egenskaper och fotbollsmässiga egenskaper, säger han och fortsätter:

– Det finns ju inte jättemycket tid att träna när man träffas med landslaget. Du måste ju liksom givetvis ha taktik och allt det här. Men man måste få upp gruppen snabbt. Få alla åt samma håll och där är han extremt bra.

Vad är det för typ av fotboll han bedriver som skulle kunna vara bra för Sverige?

– Jag kan ju bara gå ifrån hur det var för oss i Östersund. Det var ju extremt inriktat på att ta sig fram genom ett eget spel. Men han är också väldigt bra på att ställa krav på alla spelare. Vilket också underlättar om du har en personlig relation med alla. Även om det såklart är lättare i ett klubblag där du träffas varje dag. Taktiska grejer som han ser som tränare som vi andra inte ser. Väldigt flexibel, kan ändra spelsystem, kan ändra mitt i matchen när han ser något som kanske inte fungerar. Det blir ju som sagt inte så mycket tid i träningsplanen men jag tror ledaregenskaperna är perfekt för ett svenskt landslag just nu, menar Pettersson.

”Har alla taktiska genidrag”

En av rubrikerna som dök upp under Tomassons sista tid som förbundskapten i Sverige var missnöjet från den förre landslagsmålvakten Robin Olsen. Dennis Widgren, som även han spelade under Graham Potter i Östersund, tror inte att samma sak sker under en ledning av Potter.

– Det har ju skrivits en del om spelare som inte trivts under Jon Dahl Tomasson, men sådana artiklar tror jag inte vi får läsa om Graham blir förbundskapten, sa Widgren till FotbollDirekt.

Pettersson instämmer med sin förre ÖFK-lagkamrat:

– Ja men exakt. Det är ju det som är hans grej. Han har alla taktiska genidrag som fotbollstränare. Men han är nästan ännu bättre som en ledare. Sen får han liknande resultat som det har varit nu det senaste så det kommer bli massiv kritik på honom också. Men jag tror verkligen att det har varit rätt väg att gå för att ta detta framåt igen. Vi har jättemånga superspelare i svenska landslaget men det har sett lite spretigt ut så det måste ju gå ihop. Både gruppen och laget känns det som.

Samtidigt som Petterssons förre ÖFK-tränare kan ta över det svenska landslaget är han och hans Mjällby i princip klara för ett historiskt första SM-guld när de leder allsvenskan med elva poäng. Under Tomassons tid som förbundskapten fick flera Mjällby-spelare chansen i landslaget, senast är målvakten Noel Törnqvist men även flera har fått chansen.

– Axel (Norén) har varit med i truppen tidigare. Herman (Johansson) och Elliot Stroud har väl varit nära att bli uttagna så vi får väl hoppas att vi fortsätter att utvecklas så att vi får ihop Mjällby-spelare i landslaget. Det vore trevligt. Först och främst handlar det om att få ihop de spelare vi har. Det är ändå det finaste vi har i landslaget. Oavsett om det är Mjällby-spelare eller vilka spelare den är så vill man ju att det ska gå bra för svenska landslaget det är ändå det finaste vi har, avslutar Tom Pettersson.

Graham Potter har tidigare varit tränare i klubbar som Swansea, Brighton och Chelsea.