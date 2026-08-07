Nya uppgifter: Grafström röstade för bolagisering

Gianni Infantino och Fifa planerade att sälja andelar av Fotbolls-VM. Den svenske generalsekreteraren Mattias Grafström stod bakom förslaget.

Det rapporterar The Athletic.

Mattias Grafström och Gianni Infantino. Foto: Bildbyrån

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Den svenske generalsekreteraren, Mattias Grafström, ska ha riktat intern kritik mot Fifa efter att skandalen om bolagisering blossade upp. I ett mejl beskrev han situationen som att man blivit ”inkastade i ett kaos”, och menade att förslaget var sorgligt och klandervärt.



Men nu kommer en vändning. The Athletic uppger nämligen att Grafström ska ha röstat för det kritiserade förslaget. Tidningen hänvisar till ett möte som ägde rum på Manhattan i New York, bara dagen före VM-finalen.



Där ska fem Fifa-toppar ha samlats för att ta ställning till bolagisering, en av dem var svenske Grafström. Tre av fem toppar ska ha röstat ja, däribland generalsekreteraren. The Ahletic skriver att det grundade sig i en rädsla för att Fifa-presidenten skulle blir ”rasande”.



Planerna skrotades sedan, men Infantino är fortfarande pressad i sin roll som president. Flera medlemsförbund har uttryckt sitt missnöje, och senast igår meddelade Uefa att VM-bojkotten kvarstår eftersom ”villkoren inte är uppfyllda”.