VM-matcher i natt: Kan Sverige stå emot Japans offensiv?

I natt spelar bland annat Sverige sin sista gruppspelsmatch i VM.

Här är förutsättningarna, avsparkstiderna och det viktigaste att veta inför nattens drabbningar.

Foto: Bildbyrån

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Flera grupper i VM har redan avgjorts och i natt ska ännu fler lag säkra slutspelsplatser. Bland annat spelar Sverige en ödesmatch mot Japan och utfallet kan påverka vilket motstånd Blågult får i en eventuell sextondelsfinal. Dessutom spelar länder som Tyskland, USA och Nederländerna sina sista matcher i gruppspelet.

Här är allt du behöver inför nattens VM-matcher!

Så spelas VM i natt:

Ecuador – Tyskland

Arena: MetLife Stadium, New Jersey

MetLife Stadium, New Jersey Datum: 25 juni 2026

25 juni 2026 Avsparkstid: 22:00

22:00 Streaming: SVT1, SVT Play

Curacao – Elfenbenskusten

Arena: Lincoln Financial Field, Philadelphia

Lincoln Financial Field, Philadelphia Datum: 25 juni 2026

25 juni 2026 Avsparkstid: 22:00

22:00 Streaming: SVT Play

Tunisien – Nederländerna

Arena: Arrowhead Stadium, Kansas City

Arrowhead Stadium, Kansas City Datum: 26 juni 2026

26 juni 2026 Avsparkstid: 01:00

01:00 Streaming: SVT2, SVT Play

Japan – Sverige

Arena: AT&T Stadium, Arlington

AT&T Stadium, Arlington Datum: 26 juni 2026

26 juni 2026 Avsparkstid: 01:00

01:00 Streaming: SVT1, SVT Play

Paraguay – Australien

Arena: Levi’s Stadium, San Francisco

Levi’s Stadium, San Francisco Datum: 26 juni 2026

26 juni 2026 Avsparkstid: 04:00

04:00 Streaming: TV4, TV4 Play

Turkiet – USA

Arena: SoFi Stadium, Los Angeles

SoFi Stadium, Los Angeles Datum: 26 juni 2026

26 juni 2026 Avsparkstid: 04:00

04:00 Streaming: TV4 Play

Förutsättningar

I natt ska hela tre grupper fastställas. Först ut är grupp E där Tyskland sedan tidigare är vidare till sextondelsfinal. Tyskarna ställs mot Ecuador, som vid en seger kan klättra upp till andraplats. Det förutsätter att Elfenbenskusten förlorar eller kryssar mot Curacao.

Senare på natten ska Sveriges grupp avgöras. Blågult kan säkra slutspel vid ett kryss och därmed gå vidare som bästa trea. Nederländerna och Japan ligger båda på fyra poäng och är i princip vidare oavsett resultat.

Läs mer om Sveriges förutsättningar här:

Vid klockan fyra på natten, svensk tid, spelas grupp D med värdlandet USA. Amerikanerna är redan klara för sextondelsfinal och det står mellan Australien och Paraguay om vem som säkrar en andraplats. Turkiet är redan utslaget.

Håll ett öga på

För Australien är matchen mot Paraguay viktig. ”The Socceroos” behöver vinna eller kryssa för att ta sig vidare till sextondelsfinal. På förhand har de medvind. Detta då Paraguays storstjärna Miguel Almiron är avstängd. Anledningen till det är att han höll för sin mun när han kommunicerade. En utvisning som väckt stora rubriker.

Visste du att?

I grupp E kan mycket ske efter nattens resultat. Detta då positionerna kan ändras där både Curacao och Ecuador gör upp om andra- och tredjeplatsen i sina respektive matcher. Skulle Curacao ta sig vidare blir det en historisk bedrift då detta är det första världsmästerskapet de deltar i. Det skulle samtidigt betyda mycket för Ecuador. Senast de gick vidare från gruppen i VM var 2006.

Matchen i matchen

Det har riktats stor kritik mot Sveriges försvarsspel. Detta då svenska landslaget föll med 5–1 mot Nederländerna i den andra gruppomgången. I motståndet Japan har å andra sidan offensiven hyllats. Det blir därför en intressant match i matchen, att se hur ett kritiserat svenskt försvar står sig mot en välorganiserad och hyllad japansk offensiv.