VM-matcher i natt: Kan Sverige stå emot Japans offensiv?
Följ Fotbolldirekt på
Google news
I natt spelar bland annat Sverige sin sista gruppspelsmatch i VM.
Här är förutsättningarna, avsparkstiderna och det viktigaste att veta inför nattens drabbningar.
VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |
Flera grupper i VM har redan avgjorts och i natt ska ännu fler lag säkra slutspelsplatser. Bland annat spelar Sverige en ödesmatch mot Japan och utfallet kan påverka vilket motstånd Blågult får i en eventuell sextondelsfinal. Dessutom spelar länder som Tyskland, USA och Nederländerna sina sista matcher i gruppspelet.
Här är allt du behöver inför nattens VM-matcher!
Så spelas VM i natt:
Ecuador – Tyskland
- Arena: MetLife Stadium, New Jersey
- Datum: 25 juni 2026
- Avsparkstid: 22:00
- Streaming: SVT1, SVT Play
Curacao – Elfenbenskusten
- Arena: Lincoln Financial Field, Philadelphia
- Datum: 25 juni 2026
- Avsparkstid: 22:00
- Streaming: SVT Play
Tunisien – Nederländerna
- Arena: Arrowhead Stadium, Kansas City
- Datum: 26 juni 2026
- Avsparkstid: 01:00
- Streaming: SVT2, SVT Play
Japan – Sverige
- Arena: AT&T Stadium, Arlington
- Datum: 26 juni 2026
- Avsparkstid: 01:00
- Streaming: SVT1, SVT Play
Paraguay – Australien
- Arena: Levi’s Stadium, San Francisco
- Datum: 26 juni 2026
- Avsparkstid: 04:00
- Streaming: TV4, TV4 Play
Turkiet – USA
- Arena: SoFi Stadium, Los Angeles
- Datum: 26 juni 2026
- Avsparkstid: 04:00
- Streaming: TV4 Play
Förutsättningar
I natt ska hela tre grupper fastställas. Först ut är grupp E där Tyskland sedan tidigare är vidare till sextondelsfinal. Tyskarna ställs mot Ecuador, som vid en seger kan klättra upp till andraplats. Det förutsätter att Elfenbenskusten förlorar eller kryssar mot Curacao.
Senare på natten ska Sveriges grupp avgöras. Blågult kan säkra slutspel vid ett kryss och därmed gå vidare som bästa trea. Nederländerna och Japan ligger båda på fyra poäng och är i princip vidare oavsett resultat.
Läs mer om Sveriges förutsättningar här:
- Det händer om Sverige VINNER mot Japan
- Det händer om Sverige KRYSSAR mot Japan
- Det händer om Sverige FÖRLORAR mot Japan
Vid klockan fyra på natten, svensk tid, spelas grupp D med värdlandet USA. Amerikanerna är redan klara för sextondelsfinal och det står mellan Australien och Paraguay om vem som säkrar en andraplats. Turkiet är redan utslaget.
Håll ett öga på
För Australien är matchen mot Paraguay viktig. ”The Socceroos” behöver vinna eller kryssa för att ta sig vidare till sextondelsfinal. På förhand har de medvind. Detta då Paraguays storstjärna Miguel Almiron är avstängd. Anledningen till det är att han höll för sin mun när han kommunicerade. En utvisning som väckt stora rubriker.
Visste du att?
I grupp E kan mycket ske efter nattens resultat. Detta då positionerna kan ändras där både Curacao och Ecuador gör upp om andra- och tredjeplatsen i sina respektive matcher. Skulle Curacao ta sig vidare blir det en historisk bedrift då detta är det första världsmästerskapet de deltar i. Det skulle samtidigt betyda mycket för Ecuador. Senast de gick vidare från gruppen i VM var 2006.
Matchen i matchen
Det har riktats stor kritik mot Sveriges försvarsspel. Detta då svenska landslaget föll med 5–1 mot Nederländerna i den andra gruppomgången. I motståndet Japan har å andra sidan offensiven hyllats. Det blir därför en intressant match i matchen, att se hur ett kritiserat svenskt försvar står sig mot en välorganiserad och hyllad japansk offensiv.
Den här artikeln handlar om: