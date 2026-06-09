Det ångrar Kalle Karlsson mest: ”Pratade mycket om det”

Precis som i VSK spelade Kalle Karlsson man man-försvar i Hammarby.

Den sparkade tränaren ångrar att han inte var mer flexibel.

– Jag pratade mycket med tränarteamet och Nahir (Besara) om det, men det rullade på så bra i början att det inte fanns någon anledning att ändra, säger 44-åringen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det har varit mycket fokus på Hammarby och Kalle Karlsson senaste dagarna.

I fredags valde Bajen att sparka sin tränare varpå de på en presskonferens samma dag presenterade Henrik Rydström som ersättare.

Under lördagen höll Karlsson en egen presskonferens på Hotel Kungsträdgården i centrala Stockholm för att tala ut om avskedet och de senaste veckorna med förlustraden tre i rad som idrottslivets tuffaste period.

Karlsson fick bland annat kritik för att han inte använde rekordvärvningen Victor Lind tillräckligt högt upp i planen, något han själv också skrev under på.

Däremot håller 44-åringen inte med om att Hammarby spelade trebackslinje.

– Vi har utgått från 4-2-3-1, sedan har en ytter – mot vissa motstånd – behövt täcka ena kanten och vi valde ofta Victor Lind snarare än Montader Madjed för den defensivare uppgiften. Spelar man med man man-försvar blir formationen flytande beroende på vad motståndarna gör. Det var ju samma sak i VSK där vi spelade 3-4-3 men där det ibland såg ut som att vi spelade 4-4-2 för att motståndarna satte upp det så. Men att vi i Hammarby spelade treback var en missuppfattning som ingen lyckades döda förrän jag själv gjorde det, men då hade den missuppfattningen redan vuxit sig stor, säger Karlsson som dock ångrar att han inte var mer flexibel i sitt försvarsspel.

– Det är alltid så att när man inte infriat förväntningarna går det alltid att peka på saker. Jag tror att jag hade kunnat hitta ett mer flexibelt försvarsspel. Jag valde att bygga vidare på man man-spelet som Hammarby använt i två år under Kim Hellberg men hade tankar på att hitta en flexibilitet. Jag pratade mycket med tränarteamet och Nahir (Besara) om det.

”Tror manager-rollen är på väg bort”

Karlsson menar dock med rätta att det inte fanns någon anledning till att ändra eftersom Bajen till en början under sin nya tränare som ersättare till Middlesbrough-flyktande Kim Hellberg flög fram. Gruppspelet i Svenska cupen blev en munsbit och därefter slogs Djurgården och Sirius ut i slutspelet vilket ledde till en finalplats.

Väl i allsvenska premiären krossades regerande mästarna Mjällby med 3-0 och kort senare pulveriserades Örgryte med hela 8-1.

– Det rullade på så bra i början att det inte fanns någon anledning att ändra, men tittar man på allsvenskan i dag är lagen mycket bättre på att möta man man-försvar. Det blev inte samma effekt som under tidigare år och inte heller samma effekt som under försäsongen och cupen. Jag tror att det hade varit mitt drag inför omstarten, att titta på ett mer flexibelt försvarsspel där man ibland pressar man man, men där man ibland hittar ett sätt att inte vara en mot en. Då hade vi kanske kunnat locka fram fler bollvinster. Nu hade vi många bollvinster men inte bollvinster i bra ytor.

Karlssons man man-försvar i VSK var mycket lyckat där han 2024 i klubbens första allsvenska säsong sedan 1997 fick försvarsspelarna Alex Douglas och Mikael Marqués att blomstra. Douglas blev såld till Lech Poznan och snabbt landslagsspelare under Jon Dahl Tomassons ledning medan Marqués tog allsvenskan med storm under sitt debutår vilket gjorde att Djurgården trots Marqués långtidsskada värvade in honom i fjol.

I VSK var Karlsson manager och även om han inte utesluter en återkomst till klubben i framtiden tror han inte att det i sådana fall blir i samma manager-roll. Anledningen är enkel, menar han själv.

– Jag tror manager-rollen är på väg bort. Jag ser inte jättemånga klubbar som använder sig av den rollen.