Ryktats till Real Madrid – Jürgen Klopp: ”Helt tillfreds med var jag är”

Jürgen Klopp har gjorts aktuell för Real Madrid igen den senaste tiden.

Nu uttalar sig dock tysken själv och något jobbyte ser inte ut att vara nära.

– Jag är på en plats som person där jag är helt tillfreds med var jag är. Jag vill inte vara någon annanstans, säger han enligt Goal.com.

Foto: Bildbyrån

Real Madrid och Xabi Alonso har nyligen gått skilda vägar och det har ryktats en hel del om vem som kommer att ta över den spanska storklubben.

Flera har pekat ut den förre Liverpool-tränaren, Jürgen Klopp, som aktuell och Klopp själv har uppgetts vara frestad av att ta över storklubben.

Tysken som numera är fotbollschef inom Red Bull-koncernen uttalar sig nu om ryktena.

– Jag vet att jag kan träna ett fotbollslag, men det betyder inte att jag måste göra det till min sista dag, säger Klopp enligt Goal.com och fortsätter:

– Jag ville göra något annorlunda. Red Bull gav mig en möjlighet att hitta en roll som vi har definierat tillsammans, steg för steg. Jag är på en plats som person där jag är helt tillfreds med var jag är. Jag vill inte vara någon annanstans.

För tillfället är Alvaro Arbeloa tränare i Real Madrid, hur långt avtal han skrivet med storklubben är dock inte officiellt.