Silly Season-lördag – Flera bud på Dif-stjärnan

Bajen vill värva från konkurrent, Emil Holm kan göra en oväntad övergång och Diabates transfersoppa är över?

Här är de hetaste Silly Season-nyheterna från fredagen!

Foto: Bildbyrån

Nottingham Forest gör ett nytt försök att värva Yasin Ayari. Enligt The Argus gör klubben ett nytt försök efter att budet på 20 miljoner pund blivit nobbat. Ett nytt försök att säkra upp den svenska landslagsspelaren är på gång.

Hammarby IF vill förstärka truppen inför kommande säsong i damallsvenskan och Europa Cup. Klubben har ögonen på Kristianstads offensiva 22-åring, Alice Egnér. Hammarby ska enligt uppgifterna från Teamtalk-journalisten Rudy Galetti kontaktat KDFF om sitt intresse.

Gustav Lundgren gjorde succé i Gais i fjol. Enligt Sportbladet har det dykt upp intresse från Malmö FF och Al Wasl från Förenade Arabemiraten för den offensive pjäsen. Samtidigt ska det krävas en stor summa pengar för att köpa loss Gais-stjärnan.

Foto: Bildbyrån

Taha Ayari har tidigare nobbat bud från en ukrainsk klubb. Där tills ska även polska Jagiellonia Białystok ha lagt ett bud – men enligt FotbollDirekts uppgifter har AIK-stjärnan nobbat ännu en gång.

Det har börjat hetta till rejält kring Djurgårdens Matias Siltanen. Enligt FotbollDirekts uppgifter har det lagts tre olika bud på den finske mittfältaren. Något som sportchefen Bosse Andersson bekräftar för FD.

Turerna kring Gais-stjärnan Ibrahim Diabate har varit många. Expressen rapporterar att Gais till slut har accepterat ett bud på ivorianen. Enligt tidningen har Sharjah FC från Förenade arabemiraten budat 26 miljoner kronor – som ”Makrillarna” i sin tur har accepterat. Det uppges endast återstå detaljer innan affären är klar.

Emil Holm kan göra en flytt inom Serie A. Enligt transferexperten Fabrizio Romano kan svensken ingå i en bytesaffär mellan Bologna och Juventus. Då väntas Holm gå till Juve medan Joao Mario gör det omvända. Romano uppger att det kan röra sig om en permanent affär eller ett lån.