I dag, lördag, är superettan äntligen tillbaka.

Här är allt du behöver veta inför återstarten.

Bildmontage. Foto: Bildbyrån

Nästan tre veckor har gått sedan det senast spelades superettan-fotboll. Under lördagen återupptas Sveriges andradivision och superettan-säsongen 2026 är äntligen tillbaka.

Redan i den första matchen för återstarten har den oväntade tabelltvåan Varbergs Bois chans att gå om Falkenberg på förstaplatsen vid en seger borta mot Oddevold. Även i botten är spänningen stor när jumbon Gif Sundsvall gästar Norrby på negativ kvalplats på måndagen.

Här är allt du behöver veta inför återstarten av superettan 2026.

Tabelläget

Inför återstarten i omgång 15 toppar Falkenbergs FF superettan-tabellen med en poäng ned till Varberg på andraplatsen. Den oväntade toppduon skuggas av degraderade IFK Norrköping och Landskrona Bois på tredje- respektive fjärdeplats.

Mittenskiktet av tabellen är, som brukligt, tight. Från Östersund på femteplats ned till Sandviken på tiondeplats skiljer det bara ynka tre poäng och vi kan förvänta oss att det sker både det ena och det andra i mitten av superettan-tabellen.

I botten hittar vi Brage och nykomlingen Ljungskile strax ovanför kvalstrecket, medan Norrby och Örebro SK parkerar på negativ kvalplats inför återstarten, med två poäng upp till säker mark. Strax under ligger IFK Värnamo, som spelade allsvensk fotboll så sent som i fjol, och tabelljumbon Gif Sundsvall, som har hela sju poäng upp till säker mark.

Tränarbyten

Inför återstarten har hela tre klubbar tagit in nya tränare för att vända på säsongen. Krisklubben IFK Värnamo har sparkat Srdjan ”Tufa” Tufegdzic och tagit in den tidigare Djurgårdstränaren Kim Bergstrand. 58-åringen kommer till nästjumbon med över 100 allsvenska matcher och ett SM-guld med Djurgården på sitt CV.

Den andra delen av den tidigare Dif-duon, Thomas Lagerlöf, har också fått ett nytt jobb i superettan. 54-åringen är sedan slutet av juni klar som ny tränare för Sandviken, men han tar formellt över klubben efter sommaruppehållet. Sandvikens bortamatch mot IFK Norrköping på söndag blir alltså Lagerlöfs debut.

Lagerlöf och Bergstrand, Djurgården. Foto: Bildbyrån

Även superjumbon Gif Sundsvall har agerat och hämtat in en ny tränare för att rädda kvar klubben i superettan. Den rutinerade norrmannen Per Joar Hansen har kommit in och ersatt Erol Ates. 60-åringen assisteras dessutom av den tidigare svenska förbundskaptenen Lars Lagerbäck som rådgivare. Duon har tidigare arbetat tillsammans i Norges landslag.

Strax innan sommaruppehållet valde även Öster att sparka tränaren Max Mölder. Sedan dess har laget tränats av den tidigare assisterande tränaren Daniel Friberg.

Silly Season

Den tveklöst största transfern som har gjorts i superettan tillhör krisande IFK Värnamo, som i vintras meddelade att den tidigare landslagsspelaren Viktor Claesson återvänder i sommar. När superettan återstartar på lördag är den 34-åriga mittfältaren åter en Värnamo-spelare för första gången på 14 år. Claesson kan göra debut hemma mot Ljungskile på söndag.

Även ett antal profilerade spelare har lämnat superettan under sommaren, bland annat Gif Sundsvalls Yaqub Finey, som har lämnat för Excelsior i Nederländerna, och Brages Gustav Nordh, som är klar för en flytt till Norge och Lilleström.

Här kan du läsa mer om de största sommaraffärerna.

Nya regler

Med start den 1 juli införs flera nya regler i allsvenskan, damallsvenskan och superettan. För den som har följt VM 2026 kommer de nya regleran kännas igen, då de har använts under hela mästerskapet.

AIK:s Bersant Celina och domare Adam Ladebäck. Foto: Bildbyrån

Här kan du läsa mer om de nya reglerna, men kortfattat innebär de: