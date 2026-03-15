Beskedet: Då spelas semifinalerna i cupen

Fyra lag gör upp om cuptiteln.

Nästa helg spelas semifinalerna i svenska cupen.

Hammarby slog Djurgården, Gais slog AIK, Mjällby krossade Malmö FF och Sirius skrev historia när de vann mot IFK Göteborg.

Redan nästa söndag, den 22 mars, är det dags att utse finallagen när semifinalerna i svenska cupen spelas.

Hammarby tar emot Sirius kl 13:30, 22 mars.

Mjällby tar emot Gais kl 16:00.

Vinnarna i semifinalen möter varandra i final och gör upp om både en titel och en europaplats.