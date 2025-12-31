Här är FotbollDirekts favoriter 2025 – vinn exklusiva priser

Vad har Amin Boudri, Herman Johansson och Wilma Leidhammar gemensamt?

De är alla bland FotbollDirekts favoritspelare från året som har gått.

Foto: Bildbyrån

Året 2025 har bjudit på oförglömliga minnen för alla fotbollsälskare. Hemma i Sverige har lilla Mjällby charmat en hel fotbollsvärld och genombrottsspelarna har avlöst varandra i det SM-guldvinnande laget. Samtidigt har både unga och gamla spelare bjudit på show, både på och utanför planen.

FotbollDirekts redaktion har röstat fram våra favoritprofiler från året som har gått. Här kan du se vilka spelare som har charmat redaktionen lite extra under 2025.

Adam Ståhl, Djurgården

Boråsaren har tagit den långa vägen till allsvensk toppfotboll. Efter korta sejourer i turkiska Kardemir Karabükspor och Dalkurd och en period i Sirius kom det stora genombrottet i Mjällby, innan flyttlasset gick till Stockholm. Under sitt ett och ett halvt år i Djurgården har Adam Ståhl etablerat sig som en riktig profil inom den allsvenska fotbollen och bjuder alltid på minst ett citat som får en att dra på smilbanden.

I en intervju med FotbollDirekt tidigt i våras erkände Dif-backen bland annat att han är helt ointresserad av att titta på fotboll på fritiden.

– Jag kan knappt något om fotboll, jag kollar inte på det, sa han då.

Amin Boudri, Gais

Det har varit helt omöjligt att prata om fotbollsåret 2025 utan att nämna Gais-stjärnan Amin Boudri. Den 21-åriga talangen anslöt till succéklubben inför fjolårssäsongen, men det var i år som det verkliga genombrottet kom.

Förutom sex mål och två assist på 26 allsvenska matcher har Boudri även slagit sig in som en av de bästa vid sidan av planen. Den karaktärsstarka dribblern har genomgående bjudit på starka, roliga och i bland förvirrande citat och tagit en självklar plats på listan över FotbollDirekts stora favoriter 2025.

Foto: Bildbyrån

Det hela kulminerade i höstmatchen mot BP borta när 21-åringen var avstängd. Då valde han i stället att ta en plats i Gais-klacken och sjöng fram sitt lag till en 2–0-seger. Strax innan hade FotbollDirekt mött upp Boudri i hemtrakten Hässelby.

– Man ska vara lite ödmjuk. Bara veta att man är bra, och sen kör man. Ingenting annat. Resten är skitsnack, sa han då i ett odödligt citat.

Herman Johansson, Mjällby

Liksom hela Mjällby AIF har ytterspringaren Herman Johansson en jättesäsong bakom sig. Med sina sju mål och åtta assist var 28-åringen en nyckelpjäs i Mjällbys historiska guldvinnande säsong, och om man får tro Johansson själv hade SM-guldet aldrig bärgats utan honom.

– De hade aldrig vunnit utan mig! Äntligen får jag säga det, skojade han med HBO Max på Mjällbys guldfest i Göteborg.

– Det är lika bra att bara sväva vidare på det citatet för all framtid, och bara fastslå att: nej, vi hade inte vunnit utan honom. Det där klippet är ju för magiskt för att ens gå in och peta i, svarade försvarskollegan Tom Pettersson några veckor senare.

Den enorma succén 2025 resulterade i en debut i det svenska landslaget under hösten och en flytt till USA och MLS-klubben FC Dallas.

Wilma Leidhammar, IFK Norrköping

Trots en låg ålder på bara 22 år har anfallaren Wilma Leidhammar hunnit etablera sig som en av damallsvenskans allra målfarligaste spelare och som lagkapten bar hon IFK Norrköping till en komfortabel femteplats i tabellen 2025. Den svenska U23-landslagsspelaren hade en period under sommaren där hon fullständigt öste in poäng för ”Peking” och var med och vände den negativa trenden från våren.

Men vid sidan av planen har Leidhammar också satt avtryck. Den unga lagkaptenen har gjort sig känd för att analysera videoklipp på videoklipp, reflektera över träningar och matcher och visat upp en förbättringsvilja som kanske är utan motstycke i damallsvenskan 2025.

Foto: Bildbyrån

Resultatet? Jo, hon ryktas kunna göra en storflytt redan i vinter och det har tidigare rapporterats om intresse från klubbar i USA, Tyskland och England.

Nikola Vasic, Hammarby

Den skytteligavinnande säsongen i fjol avslutades i moll när BP-strikern Nikola Vasic skadade korsbandet. Sedan dess har anfallaren fått igenom sin drömflytt till Hammarby, något som FotbollDirekt var tidiga med att rapportera om.

Men innan flytten till södra Stockholm var det tunga rehabmånader för Vasic, som kämpade och slet för att ta sig tillbaka till fotbollsplanen och följa upp succéåret 2024. Redan i maj var FotbollDirekt på plats på Grimsta IP i Stockholm för en lång intervju med strikern som då berättade om vägen tillbaka.

