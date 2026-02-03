Silly Season-tisdag: Mjällby säljer inte Elliot Stroud

Här är de hetaste Silly Season-nyheterna från måndagen!

Bland annat ser Mjällby ut att få behålla Elliot Stroud och för Hjalmar Ekdal ser flytten ut att spricka.

Foto: Bildbyrån

Loret Sadiku ser ut att återvända till svensk fotboll och Helsingborgs IF. Mittfältaren uppges vara nära att krita på ett kontrakt med Skåneklubben, detta efter att ha tränat med klubben under vintern.

Elliot Stroud fortsätter att dra till sig intresse och italienska Pisa ska ha kommit med ett bud enligt FotbollDirekts uppgifter. Mjällby vill dock inte sälja stjärnan.

Hjalmar Ekdal gjordes nyligen aktuell för en flytt till Werder Bremen, men någon sådan flytt blir inte av enligt uppgifter. Anledningen till det är att den tyska klubben inte har råd att plocka in mittbacken.

Arber Zeneli gjordes nyligen aktuell för saudiarabiska Al-Taawon, men någon flytt dit verkar det inte bli av. IF Elfsborg vill nämligen inte sälja yttern.

Mattias Svanberg ser ut att lämna Wolfsburg, vilket svensken själv är öppen för. Galatasaray är intresserade av att säkra upp 27-åringen och förhandlingar pågår.

FotbollDirekt kunde under måndagskvällen avslöja att Gustav Engvall är nära flytt. Den finska mästarklubben Kups ska vara intresserade av att värva svensken.