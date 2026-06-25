VM medan du sov: Svenskt glädjebesked och superskräll

God morgon!

Här är allt du har missat från nattens VM-matcher.

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VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Detta har hänt

Kvällen inleddes med en schweizisk seger i gruppfinalen mot Kanada (2–1) där Schweiz cementerade platsen som gruppetta i grupp B. Samtidigt går Kanada vidare till slutspel på andraplatsen och Bosnien och Hercegovina har en god möjlighet att gå vidare som en av de bästa grupptreorna efter 3–1-seger mot Qatar.

Senare under natten avgjordes även grupp C när Brasilien pulveriserade Skottland (3–0) och säkrade förstaplatsen i gruppen. Marocko vann samtidigt över Haiti men brasilianarna vinner grupp C på bättre målskillnad än marockanerna.

Stor hjälte för Brasilien blev Vinicius Junior som gjorde sitt tredje och (!) fjärde mål i turneringen. Real Madrid-stjärnan har nu gjort mål i samtliga VM-matcher hittills och skuggar Lionel Messi i skytteligatoppen.

Sydafrika skrällvann mot Sydkorea och är med det klar grupptvåa i grupp A. Nationen har aldrig tidigare tagit sig vidare till ett slutspel i ett VM. Samtidigt tog Mexiko sin tredje raka seger i gruppspelet efter en 3–0-seger mot Tjeckien, som med det är ute ur VM 2026.

Nattens rubriker

Efter Brasiliens seger mot Skottland står det nu klart att Sverige bara behöver en poäng mot Japan i kväll för att säkra avancemang till slutspel. Vid kryss, fyra poäng och en målskillnad på noll kommer ”Blågult” bli bättre än minst fem andra grupptreor och kommer därmed gå vidare till sextondelsfinal.

Den stora snackisen i natt har varit Neymars mäktiga comeback i det brasilianska landslaget. Den tidigare Barcelona- och PSG-stjärnan togs med i Carlo Ancelottis VM-trupp till mångas förvåning och under inledningen av VM har 34-åringen dragits med stora skadeproblem, men till Skottland-matchen i natt var han redo. Neymar hoppade in med en kvart kvar att spela och gjorde med det sin första landskamp på 981 dagar. Senast han gjorde en landskamp för Brasilien var i oktober 2023.

Nattens överraskning

Att Sydafrika skulle ta sig vidare till slutspel i VM 2026 stod inte på mångas bingokort. ”Bafana Bafana” har aldrig tidigare tagit sig förbi ett VM-gruppspel men efter skrällsegern mot Sydkora i natt står det klart att det blir sextondelsfinal för sydafrikanerna. Detta firades med enorma glädjescener efter matchen.

Ställningarna

Schweiz vinner grupp B och Kanada går vidare som tvåa. Brasilien tog förstaplatsen i grupp C medan Marocko får nöja sig med en andraplats i gruppen med sämre målskillnad.

I grupp A är det klart att Mexiko står som gruppsegrare medan Sydafrika tar sig in i slutspel på en andraplats. Tjeckien är utslaget ur VM 2026.