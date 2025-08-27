Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån/Alamy

FotbollDirekts Silly Season-blogg – Senaste ryktena och största övergångarna

Author image
Redaktionen
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Silly Season är i full gång på FotbollDirekt.
I Silly Season-bloggen hittar du allt du behöver veta om sommarfönstret 2025.

Välkommen till FotbollDirekts Silly Season-blogg! Här hittar du allt du behöver veta om de senaste övergångarna, hetaste ryktena och största affärerna – allt på ett och samma ställe.

Här kan du läsa mer om spelarövergångar och klara transfers!

Sortera efter:
Nyast
Äldst
Tor Sundberg
August 27, 2025 at 09:14 AM
Klart: Sirius värvar Matthias Nartey från Cambuur

IK Sirius väljer att förstärka sitt mittfält.

Detta då man har gjort klart med Matthias Nartey från nederländska Cambuur.

20-åringen har skrivit ett kontrakt till och med sommaren 2030. 

Casper Nordqvist
August 27, 2025 at 08:53 AM
Klart: Kofi Asare lämnar Sverige

Kofi Asare har gjort klart med ny klubb. Yttern lämnar Landskrona Bois för Inter Åbo.
– Bois kommer alltid ha en speciell plats i mitt hjärta, säger han själv efter övergången. 

Casper Nordqvist
August 27, 2025 at 06:27 AM
Uppgifter: Vill till Fiorentina – Lindelöf säger nej till Everton

Victor Nilsson Lindelöfs framtid har varit en följetång hela sommaren.
Nu verkar han närma sig Fiorentina.
Italiensk media skriver att mittbacken sagt nej till Everton för att möjliggöra en övergång till Serie A-klubben.

Casper Nordqvist
August 27, 2025 at 06:02 AM
Värvar från La Liga – Yeremy Pino uppges skriva på

Yeremy Pino flyttar till England och Crystal Palace. Det uppger transfergurun Fabrizio Romano som skriver att spanjoren köps loss från Villarreal.

Casper Nordqvist
August 27, 2025 at 05:48 AM
Klart: Andersson lämnar Lech Poznan – bryter kontraktet

Elias Andersson lämnade Djurgården för två år sedan för Lech Poznan men har inte lyckats i den polska klubben och nu står det klart att kontraktet bryts.

När börjar Silly Season?

Transferfönstret öppnar i början av året och i mitten av sommaren i många ligor, men datumen varierar.

LandVinterfönsterSommarfönster
Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1)29 januari8 juli
England (Premier League)1 januari14 juni
Spanien (La Liga)2 januari1 juli
Italien (Serie A)2 januari1 juli
Tyskland (Bundesliga)1 januari1 juli
Frankrike (Ligue 1)1 januari1 juli

När slutar Silly Season?

För de flesta europeiska ligor stänger fönstret i början av februari och i slutet av augusti.

LandVinterfönsterSommarfönster
Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1)25 mars29 augusti
England (Premier League)3 februari1 september
Spanien (La Liga)3 februari1 september
Italien (Serie A)3 februari1 september
Tyskland (Bundesliga)3 februari1 september
Frankrike (Ligue 1)3 februari1 september

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt