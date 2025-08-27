FotbollDirekts Silly Season-blogg – Senaste ryktena och största övergångarna
Silly Season är i full gång på FotbollDirekt.
I Silly Season-bloggen hittar du allt du behöver veta om sommarfönstret 2025.
Välkommen till FotbollDirekts Silly Season-blogg! Här hittar du allt du behöver veta om de senaste övergångarna, hetaste ryktena och största affärerna – allt på ett och samma ställe.
Här kan du läsa mer om spelarövergångar och klara transfers!
IK Sirius väljer att förstärka sitt mittfält.
Detta då man har gjort klart med Matthias Nartey från nederländska Cambuur.
20-åringen har skrivit ett kontrakt till och med sommaren 2030.
Kofi Asare har gjort klart med ny klubb. Yttern lämnar Landskrona Bois för Inter Åbo.
– Bois kommer alltid ha en speciell plats i mitt hjärta, säger han själv efter övergången.
Victor Nilsson Lindelöfs framtid har varit en följetång hela sommaren.
Nu verkar han närma sig Fiorentina.
Italiensk media skriver att mittbacken sagt nej till Everton för att möjliggöra en övergång till Serie A-klubben.
Yeremy Pino flyttar till England och Crystal Palace. Det uppger transfergurun Fabrizio Romano som skriver att spanjoren köps loss från Villarreal.
Elias Andersson lämnade Djurgården för två år sedan för Lech Poznan men har inte lyckats i den polska klubben och nu står det klart att kontraktet bryts.
När börjar Silly Season?
Transferfönstret öppnar i början av året och i mitten av sommaren i många ligor, men datumen varierar.
|Land
|Vinterfönster
|Sommarfönster
|Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1)
|29 januari
|8 juli
|England (Premier League)
|1 januari
|14 juni
|Spanien (La Liga)
|2 januari
|1 juli
|Italien (Serie A)
|2 januari
|1 juli
|Tyskland (Bundesliga)
|1 januari
|1 juli
|Frankrike (Ligue 1)
|1 januari
|1 juli
När slutar Silly Season?
För de flesta europeiska ligor stänger fönstret i början av februari och i slutet av augusti.
|Land
|Vinterfönster
|Sommarfönster
|Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1)
|25 mars
|29 augusti
|England (Premier League)
|3 februari
|1 september
|Spanien (La Liga)
|3 februari
|1 september
|Italien (Serie A)
|3 februari
|1 september
|Tyskland (Bundesliga)
|3 februari
|1 september
|Frankrike (Ligue 1)
|3 februari
|1 september
