IFK Göteborg laddar upp inför den allsvenska säsongen 2026.

Då har FotbollDirekt gått igenom truppbygget inför den stundande säsongen.

Säsongen 2023 slutade IFK Göteborg på 13:e-plats i allsvenskan. Säsongen efter gjorde man detsamma. Därför var det många som höjde på ögonbrynen när ”Blåvitt” till sist avslutade fjolårssäsongen som Sveriges fjärde bästa lag under tränare Stefan Billborn och Joachim Björklund.

En sådan plats kan, i det fall att någon av de tre bästa lagen i allsvenskan vinner Svenska Cupen, rendera i en kvalplats till Europa Conference League och den enorma uppryckning som Göteborgsklubben har stått för få en större betydelse.

Nu laddar också IFK Göteborg om inför säsongen 2026 och har nyligen rest ner till Spanien för träningsläger. Det har man bland annat gjort med en målvakt som inte har kontrakt med klubben. Det är ett av ett par frågetecken i Blåvitt-truppen som FotbollDirekt har försökt att reda ut.

Tränarfrågan: ”De är bergsäkra”

IFK Göteborgs tränarduo, Joachim Björklund och Stefan Billborn. Foto: Bildbyrån.

Sedan sommaren 2024 har Stefan Billborn och Joachim Björklund styrt den blåvita skutan och tagit stora steg med en slumrande jätte. Under det första halvåret var det dock långt från en succé och när de, i den sista omgången, klarade sig kvar genom fler gjorda mål än IFK Värnamo stod det inte helt klart om tränarduon var ämnad att leda laget vidare in i 2025.

Med facit i hand står det klart att ledningen i IFK Göteborg gjorde helt rätt i att behålla den förra Hammarby-duon som därefter följdes åt i norska Sarpsborg. Detta då de tog ”Änglarna” till klubbens bästa slutplacering sedan 2016, då man också slutade fyra.

Således vore det allt annat än rimligt om IFK Göteborg inte leds av Stefan Billborn och Joachim Björklund under den kommande säsongen. Man ska dock aldrig säga aldrig, då andra klubbar alltid komma in i bilden.

Spelarna som försvinner

IFK Göteborgs före detta fanbärare – Gustav Svensson. Foto: Bildbyrån.

Ser man till de spelare vars kontrakt har löpt ut och som inte kommer att vara en del av IFK Göteborg under den kommande säsongen sticker ett namn ut – i form av Gustav Svensson. Den 38-årige fanbäraren valde att lägga skorna på hyllan efter fjolårssäsongen och kommer att lämna ett tomrum i både truppen och klubben.

En annan spelare som inte kommer att vara en del av Blåvitt anno 2026 är anfallaren Linus Carlstrand som skrev på för superettan-laget Östers IF under vintern. På målvaktssidan har även Pontus Dahlberg valt att tacka för sig och flytta till norska Lillestrøm efter tre och ett halvt år i Kamratklubben.

I skrivande stund är det endast de tre ovannämnda spelarna som har lämnat IFK Göteborg under vintern och i stort sitter Blåvitt på en spelartrupp där majoriteten har långa kontrakt.

Klara spelare ut:

Gustav Svensson

Linus Carlstrand

Pontus Dahlberg

Ser man till spelare som ryktas kunna lämna klubben under vintern har FotbollDirekt kunnat rapportera om att norska Fredrikstad har ögonen på ytterbacken Felix Eriksson, 21. Även Noah Tolf och Benjamin Brantlind uppges vara föremål för en flytt där FD har kunnat berätta om att flera klubbar i Serie A håller ögonen på talangerna.

En annan spelare som ryktas bort är Thomas Santos, 27, som enligt Tipsbladet ryktas till grekiska Kifisia. När dansken fick chans att bemöta ryktena talade han dock om att det finns en chans att han förlänger sitt avtal som löper ut under sommaren.

Övergångar IFK Göteborg GJORDA ÖVERGÅNGAR 22 BALANS 9.9M€ Inkommande (7) Utgående (15) SPELARE FRÅN AVGIFT Filip Ottosson Sandefjord Sandefjord Gratis Saidou Alioum Hammarby Hammarby 500K€ David Mikhail Free agent Free agent Gratis Max Fenger OB OB 445K€ Sebastian Clemmensen Hammarby Hammarby 600K€ Imam Seedy Jagne Mjällby Mjällby 440K€ Tobias Heintz CSKA Sofia CSKA Sofia Gratis KÖP 2M€ SPELARE TILL AVGIFT Pontus Dahlberg Lilleström Lilleström 250K€ Ben Magnusson Sirius Sirius 100K€ Anders Trondsen Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 Icke avslöjad Eman Markovic GKS Katowice GKS Katowice Icke avslöjad Hussein Carneil Free agent Free agent Gratis David Mikhail Free agent Free agent Gratis Adam Carlén Excelsior Excelsior 500K€ Abundance Salaou Utsiktens BK Utsiktens BK Icke avslöjad Rasmus Nafors Dahlin Ljungskile Ljungskile Icke avslöjad Vilmer Tyrén Ljungskile Ljungskile Icke avslöjad Sebastian Ohlsson Degerfors Degerfors Gratis Oscar Pettersson Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles Icke avslöjad Gustaf Norlin LKS Lodz LKS Lodz 400K€ Laurs Skjellerup Sassuolo Sassuolo 3.6M€ Malick Yalcouye Brighton Brighton 7M€ SÅLD 12M€

Nyförvärven

Nyförvärvet och hemvändaren, Alexander Jallow. Foto: Bildbyrån.

På inlistan i IFK Göteborg har klubben, så här långt, förstärkt sin trupp med tre spelare. En av dem heter Filip Ottosson, kommer från Sandefjord, och blev klar redan i september. Nu har den 29-årige mittfältaren som har meriter från Västerås SK och Landskrona gjort sina första träningspass med klubben och förbereder sig inför ett spännande 2026. Ottossons avtal med IFK Göteborg sträcker sig fram till slutet av 2029.

En annan spelare som har värvats till Blåvitt är Alexander Jallow, 27, som har skrivit på ett tvåårskontrakt med klubben och vänder hem till Göteborg efter tre år i italienska Brescia. Just Brescia, som spelade i Serie B, gick i konkurs i somras och sedan dess har högerbacken varit kontraktslös.

Utöver Ottosson och Jallow har även Blåvitt värvat Gabriel Ersoy, vilket FotbollDirekt kunde avslöja i början av december. Den 20-årige mittbacken kommer senast från spel i Ettan-klubben Vasalund där han har spelat sedan 2023. Med IFK Göteborg kommer Ersoy att spela fram till slutet av 2029.

Ser man till de spelare som ryktas till det lag som just nu bedriver träningsläger i Spanien är Jonathan Rasheed en av dem. Inte nog med att han sägs vara klar för klubben enligt Sportbladet – han har också rest med Blåvitt till Murcia för att "lära känna klubben". Den spontana känslan är att det ska mycket till om Rasheed inte blir blåvit inom kort.

En annan burväktare som ryktas till Blåvitt är Halmstads BK:s Tim Erlandsson. Enligt Sportbladet ska Blåvitt ha ett konkret intresse för den numera klubblöse 29-åringen.

Blåvitt-ryktade Dijan Vukojevic. Foto: Bildbyrån.

På annat håll har FotbollDirekt kunnat berätta om att IFK Göteborg är en av klubbarna som jagar den förre Degerfors-spelaren Dijan Vukojevic signatur under vintern. Anfallaren vände tillbaka till "Degen" under sommaren och noterades för hela fem mål och en assist på sex matcher under hösten. Enligt våra uppgifter ska Blåvitt ha framfört en förfrågan om spelaren.

Utöver Dijan Vukojevic ska IFK Göteborg ha riktat blickarna mot, och i detta fall lagt ett bud på anfallaren Tiago Coimbra, 21. Coimbra spelar för närvarande i kanadensiska HFX Wanderers samt det kanadensiska A-landslaget, även om han inte har gjort debut ännu. Hur HFX Wanderers ställer sig till budet framgår inte av uppgifterna.

Förra året, och de tre föregående åren, spelade Victor Larsson för IFK Värnamo. Den 25-årige mittbackens avtal har nyligen löpt ut med den degraderade allsvenska klubben och de har även kommunicerat att det inte kommer att bli någon fortsättning. Istället kan det bli en flytt till IFK Göteborg, då Expressen skriver att de har visat intresse för Larsson.

En spelare som har ryktats till många allsvenska klubbar är den finländska talangen Rudi Vikström, 18. Anfallaren spelar i dag för finska FF Jaro och ska ha intresse på sig från flera finländska klubbar, tillsammans med IFK Göteborg, Hammarby och Djurgården.

Så kan IFK Göteborg ställa upp 2026

IFK Göteborg-spelarna Kolbeinn Thordarson, Sebastian Clemmensen, Tobias Heintz och Noah Tolf.

Med Stefan Billborn och Joachim Björklund vid rodret hos Blåvitt kommer de med största sannolikhet att ställa upp i samma formation som man har gjort de senaste åren – en 4-3-3.

Då man just nu "endast" har tappat tre spelare, där en av dem var ordinarie, kommer det troligtvis inte vara allt för stor ruljangs i den ordinarie startelvan. Skulle jag lägga mina pengar på en spelare som kommer att ersätta Gustav Svensson i mittlåset placerar jag dem på danske Jonas Bager – som stundom har sett mycket stabil ut på Gamla Ullevi.

I mål kommer Elis Bishesari att stå, så till vida att han inte rycks bort av någon annan klubb. På vänsterbacksplatsen vet jag nästan med säkerhet att Noah Tolf kommer att spela. Till höger är det desto svårare. Bland alternativen finns unge Felix Eriksson, men i skrivande stund även Thomas Santos och nyförvärvet Alexander Jallow. För att bistå med hjälp och rutin till de två ungtupparna kommer August Erlingmark och Jonas Bager att bemanna mittbackspositionerna. Bakom dem kommer Rockson Yeboah och Gabriel Ersoy sannolikt att få ett gäng matcher under säsongen.

På mittfältet kommer högst sannolikt David Kruse och Kolbeinn Thordarson att prenumerera på starter. Den som axlar den tredje mittfältsmanteln bör troligtvis vara nyförvärvet Filip Ottosson. Där finns dock både Benjamin Brantlind, Imam Jagne och Ramon Pascal Lundqvist att tillgå – och skulle den sistnämnda få vara skadefri under hela säsongen tror jag att Blåvitt gör bäst i att spela honom så mycket det bara går.

På ytterkanterna kommer Tobias Heintz inledningsvis att spela tillsammans med Saidou Alioum. När Arbnor Mucolli är tillbaka från sin korsbandsskada vill han nog lägga vantarna på vänsterkanten.

Högst upp på planen råder det inga som helst tvivel om att Max Fenger kommer att spela. Med sina tolv mål under fjolårssäsongen är dansken ute efter fler, och det kommer han att få förtroende att göra från tränarduon – om han fortsatt spelar i den blåvita tröjan.