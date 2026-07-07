I dag, tisdag, öppnar transferfönstret för allsvenskan.

Här är alla spelare som ryktas in och ut från just din klubb.

Bildmontage, Flataker, Fallenius, Bjerkebo. Foto: Bildbyrån

Med start i dag är det fritt fram för klubbarna i allsvenskan, damallsvenskan och superettan att agera på transfermarknaden. Från och med tisdag den 7 juli, och fram till slutet av augusti, får sportcheferna förstärka sina trupper, lösa problem i startelvan och hämta in nya och spännande talanger.

En del klubbar har redan smygstartat transfersäsongen. Bland annat Malmö FF har hämtat in den spanska anfallaren Diego Garcia från Leganés och i går meddelade Elfsborg att Alexander Jensen ansluter från skotska Aberdeen. De värvningarna har däremot inte kunnat registreras förrän i dag och fanns därför inte tillgängliga i den allsvenska återstarten i helgen.

Silly Season är dock en förvirrande period med ryktescirkus och motstridiga uppgifter. Därför har vi samlat alla rykten du behöver ha koll på – på ett och samma ställe.

Här är spelarna som ryktas in och ut

AIK

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Gabriel Sandberg: Ryktas in från IK Oddevold i superettan.

Ryktas in från IK Oddevold i superettan. Elias Pihlström: Den tidigare Degerfors-talangen sägs kunna vara en ersättare till Zadok Yohanna.

Den tidigare Degerfors-talangen sägs kunna vara en ersättare till Zadok Yohanna. Herve Matthys: Belgiska 30-åriga mittbacken ryktas vara ett mål för AIK-defensiven.

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Erik Flataker: AIK ryktas vara överens med Go Ahead Eagles om en transfer.

BK Häcken

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Gabriel Sandberg: AIK-aktuelle mittfältaren ryktas också till Häcken.

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Abdeulaye Doumbia: 18-åringen ryktas vara ett mål för Basel i Schweiz.

Degerfors IF

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Djurgårdens IF

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Baker Amer: Yttern är aktuell för bland annat Djurgården, enligt FotbollDirekts uppgifter.

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Oskar Fallenius: Ryktas till bland annat polska Raków Częstochowa. Tidigare har även Rangers i Skottland och tyska Wolfsburg nämnts.

Oskar Fallenius, Djurgården. Foto: Bildbyrån

Gais

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Johann Berg Gudmundsson: Gais vill värva den 35-åriga isländska landslagsspelaren och tidigare Premier League-spelaren, enligt Sportbladet.

Gais vill värva den 35-åriga isländska landslagsspelaren och tidigare Premier League-spelaren, enligt Sportbladet. Granit Hana: Anfallaren i FBK Karlstad i Ettan sägs följas av Gais.

Anfallaren i FBK Karlstad i Ettan sägs följas av Gais. Julius Eskesen: Den danska anfallaren i Dundee United kopplats ihop enligt skotsk media.

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Ibrahim Diabaté: Skyttekungen sägs jagas av Wrexham efter att lånet till Alavés i Spanien tagit slut.

Halmstads BK

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Hammarby IF

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Hampus Skoglund: Ytterbacken har kopplats ihop med bland annat tyska Schalke och Rangers i Skottland. Även turkiska Amedspo sägs följa Skoglund.

Brommapojkarna

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Alex Timossi Andersson: Klar för polska Slask Wroclaw, enligt Expressen.

IF Elfsborg

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Ibrahim Buhari: Mittbacken sägs följas av flera klubbar, bland annat Lincoln, Cardiff och Portsmouth.

IFK Göteborg

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Ifeoluwa Olowoporoku: Talangen har varit på provspel vid flera tillfällen men väntas skriva på ett långt kontrakt med ”Blåvitt”.

Talangen har varit på provspel vid flera tillfällen men väntas skriva på ett långt kontrakt med ”Blåvitt”. Issaka Seidu: Sägs hämtas in på lån från danska FC Nordsjälland.

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IK Sirius

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Baker Amer: Yttern är aktuell för bland annat Sirius, enligt FotbollDirekts uppgifter.

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Robbie Ure: Succéanfallaren kopplas ihop med blant annat Nice, Lorient, Lyon och Strasbourg i Frankrike, samt tyska Hoffenheim.

Succéanfallaren kopplas ihop med blant annat Nice, Lorient, Lyon och Strasbourg i Frankrike, samt tyska Hoffenheim. Isak Bjerkebo: Sirius stora genombrottsspelare har ryktat vara aktuell för klubbar som FC Köpenhamn och italienska Parma, Fiorentina och Lazio.

Sirius stora genombrottsspelare har ryktat vara aktuell för klubbar som FC Köpenhamn och italienska Parma, Fiorentina och Lazio. Neo Jönsson: Sägs följas av den tyska klubben Stuttgart.

Robbie Ure, IK Sirius. Foto: Bildbyrån

Kalmar FF

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Malmö FF

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Raphael Adjei : Har tidigare ryktats till Malmö, men enligt uppgifter ser transfern ut att spricka.

: Har tidigare ryktats till Malmö, men enligt uppgifter ser transfern ut att spricka. Amin Sarr: Ryktas vara aktuell för en comeback till MFF från Hellas Verona.

Ryktas vara aktuell för en comeback till MFF från Hellas Verona. Ichem Ferrah: MFF sägs följa yttern som tillhör franska Lille.

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Otto Rosengren: Väntas lämna Malmö i sommar och kopplas ihop med klubbar som Schalke, Hoffenheim och RB Leipzig i Tyskland

Mjällby AIF

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Ali Youssef: Maif vill hämta in den tidigare Häcken-spelaren på lån, enligt Expressen.

Maif vill hämta in den tidigare Häcken-spelaren på lån, enligt Expressen. Baker Amer: Även aktuell för Mjällby, enligt FotbollDirekts uppgifter.

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Ludwig Malachowski Thorell: Ryktas lämna Mjällby för FC Basel i Schweiz.

Ryktas lämna Mjällby för FC Basel i Schweiz. Elliot Stroud: En flytt till italienska Genoa för drygt 25 miljoner kronor sägs vara så gott som klar, enligt italienska uppgifter.

Västerås SK

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Örgryte IS

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