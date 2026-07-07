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Bildmontage, Flataker, Fallenius, Bjerkebo. Foto: Bildbyrån

Fönstret är öppet – här är ALLA rykten

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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I dag, tisdag, öppnar transferfönstret för allsvenskan.
Här är alla spelare som ryktas in och ut från just din klubb.

Bildmontage, Flataker, Fallenius, Bjerkebo. Foto: Bildbyrån

Med start i dag är det fritt fram för klubbarna i allsvenskan, damallsvenskan och superettan att agera på transfermarknaden. Från och med tisdag den 7 juli, och fram till slutet av augusti, får sportcheferna förstärka sina trupper, lösa problem i startelvan och hämta in nya och spännande talanger.

En del klubbar har redan smygstartat transfersäsongen. Bland annat Malmö FF har hämtat in den spanska anfallaren Diego Garcia från Leganés och i går meddelade Elfsborg att Alexander Jensen ansluter från skotska Aberdeen. De värvningarna har däremot inte kunnat registreras förrän i dag och fanns därför inte tillgängliga i den allsvenska återstarten i helgen.

Silly Season är dock en förvirrande period med ryktescirkus och motstridiga uppgifter. Därför har vi samlat alla rykten du behöver ha koll på – på ett och samma ställe.

Här är spelarna som ryktas in och ut

AIK

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BK Häcken

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  • Gabriel Sandberg: AIK-aktuelle mittfältaren ryktas också till Häcken.

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  • Abdeulaye Doumbia: 18-åringen ryktas vara ett mål för Basel i Schweiz.

Degerfors IF

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Djurgårdens IF

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Djurgårdens Oskar Fallenius under lineup inför fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Djurgården och Kalmar den 12 april 2026 i Stockholm.
Oskar Fallenius, Djurgården. Foto: Bildbyrån

Gais

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  • Johann Berg Gudmundsson: Gais vill värva den 35-åriga isländska landslagsspelaren och tidigare Premier League-spelaren, enligt Sportbladet.
  • Granit Hana: Anfallaren i FBK Karlstad i Ettan sägs följas av Gais.
  • Julius Eskesen: Den danska anfallaren i Dundee United kopplats ihop enligt skotsk media.

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  • Ibrahim Diabaté: Skyttekungen sägs jagas av Wrexham efter att lånet till Alavés i Spanien tagit slut.

Halmstads BK

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Hammarby IF

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  • Hampus Skoglund: Ytterbacken har kopplats ihop med bland annat tyska Schalke och Rangers i Skottland. Även turkiska Amedspo sägs följa Skoglund.

Brommapojkarna

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IF Elfsborg

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IFK Göteborg

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  • Ifeoluwa Olowoporoku: Talangen har varit på provspel vid flera tillfällen men väntas skriva på ett långt kontrakt med ”Blåvitt”.
  • Issaka Seidu: Sägs hämtas in på lån från danska FC Nordsjälland.

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IK Sirius

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  • Baker Amer: Yttern är aktuell för bland annat Sirius, enligt FotbollDirekts uppgifter.

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  • Robbie Ure: Succéanfallaren kopplas ihop med blant annat Nice, Lorient, Lyon och Strasbourg i Frankrike, samt tyska Hoffenheim.
  • Isak Bjerkebo: Sirius stora genombrottsspelare har ryktat vara aktuell för klubbar som FC Köpenhamn och italienska Parma, Fiorentina och Lazio.
  • Neo Jönsson: Sägs följas av den tyska klubben Stuttgart.
Sirius Robbie Ure jublar efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Malmö FF och Sirius den 23 april 2026 i Malmö.
Robbie Ure, IK Sirius. Foto: Bildbyrån

Kalmar FF

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Malmö FF

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Mjällby AIF

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  • Ali Youssef: Maif vill hämta in den tidigare Häcken-spelaren på lån, enligt Expressen.
  • Baker Amer: Även aktuell för Mjällby, enligt FotbollDirekts uppgifter.

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Västerås SK

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Örgryte IS

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