Fönstret är öppet – här är ALLA rykten
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I dag, tisdag, öppnar transferfönstret för allsvenskan.
Här är alla spelare som ryktas in och ut från just din klubb.
Med start i dag är det fritt fram för klubbarna i allsvenskan, damallsvenskan och superettan att agera på transfermarknaden. Från och med tisdag den 7 juli, och fram till slutet av augusti, får sportcheferna förstärka sina trupper, lösa problem i startelvan och hämta in nya och spännande talanger.
En del klubbar har redan smygstartat transfersäsongen. Bland annat Malmö FF har hämtat in den spanska anfallaren Diego Garcia från Leganés och i går meddelade Elfsborg att Alexander Jensen ansluter från skotska Aberdeen. De värvningarna har däremot inte kunnat registreras förrän i dag och fanns därför inte tillgängliga i den allsvenska återstarten i helgen.
Silly Season är dock en förvirrande period med ryktescirkus och motstridiga uppgifter. Därför har vi samlat alla rykten du behöver ha koll på – på ett och samma ställe.
Här är spelarna som ryktas in och ut
AIK
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- Gabriel Sandberg: Ryktas in från IK Oddevold i superettan.
- Elias Pihlström: Den tidigare Degerfors-talangen sägs kunna vara en ersättare till Zadok Yohanna.
- Herve Matthys: Belgiska 30-åriga mittbacken ryktas vara ett mål för AIK-defensiven.
Ut
- Erik Flataker: AIK ryktas vara överens med Go Ahead Eagles om en transfer.
BK Häcken
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- Gabriel Sandberg: AIK-aktuelle mittfältaren ryktas också till Häcken.
Ut
- Abdeulaye Doumbia: 18-åringen ryktas vara ett mål för Basel i Schweiz.
Degerfors IF
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Djurgårdens IF
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- Baker Amer: Yttern är aktuell för bland annat Djurgården, enligt FotbollDirekts uppgifter.
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- Oskar Fallenius: Ryktas till bland annat polska Raków Częstochowa. Tidigare har även Rangers i Skottland och tyska Wolfsburg nämnts.
Gais
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- Johann Berg Gudmundsson: Gais vill värva den 35-åriga isländska landslagsspelaren och tidigare Premier League-spelaren, enligt Sportbladet.
- Granit Hana: Anfallaren i FBK Karlstad i Ettan sägs följas av Gais.
- Julius Eskesen: Den danska anfallaren i Dundee United kopplats ihop enligt skotsk media.
Ut
- Ibrahim Diabaté: Skyttekungen sägs jagas av Wrexham efter att lånet till Alavés i Spanien tagit slut.
Halmstads BK
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Hammarby IF
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- Hampus Skoglund: Ytterbacken har kopplats ihop med bland annat tyska Schalke och Rangers i Skottland. Även turkiska Amedspo sägs följa Skoglund.
Brommapojkarna
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- Alex Timossi Andersson: Klar för polska Slask Wroclaw, enligt Expressen.
IF Elfsborg
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- Ibrahim Buhari: Mittbacken sägs följas av flera klubbar, bland annat Lincoln, Cardiff och Portsmouth.
IFK Göteborg
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- Ifeoluwa Olowoporoku: Talangen har varit på provspel vid flera tillfällen men väntas skriva på ett långt kontrakt med ”Blåvitt”.
- Issaka Seidu: Sägs hämtas in på lån från danska FC Nordsjälland.
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IK Sirius
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- Baker Amer: Yttern är aktuell för bland annat Sirius, enligt FotbollDirekts uppgifter.
Ut
- Robbie Ure: Succéanfallaren kopplas ihop med blant annat Nice, Lorient, Lyon och Strasbourg i Frankrike, samt tyska Hoffenheim.
- Isak Bjerkebo: Sirius stora genombrottsspelare har ryktat vara aktuell för klubbar som FC Köpenhamn och italienska Parma, Fiorentina och Lazio.
- Neo Jönsson: Sägs följas av den tyska klubben Stuttgart.
Kalmar FF
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Malmö FF
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- Raphael Adjei: Har tidigare ryktats till Malmö, men enligt uppgifter ser transfern ut att spricka.
- Amin Sarr: Ryktas vara aktuell för en comeback till MFF från Hellas Verona.
- Ichem Ferrah: MFF sägs följa yttern som tillhör franska Lille.
Ut
- Otto Rosengren: Väntas lämna Malmö i sommar och kopplas ihop med klubbar som Schalke, Hoffenheim och RB Leipzig i Tyskland
Mjällby AIF
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- Ali Youssef: Maif vill hämta in den tidigare Häcken-spelaren på lån, enligt Expressen.
- Baker Amer: Även aktuell för Mjällby, enligt FotbollDirekts uppgifter.
Ut
- Ludwig Malachowski Thorell: Ryktas lämna Mjällby för FC Basel i Schweiz.
- Elliot Stroud: En flytt till italienska Genoa för drygt 25 miljoner kronor sägs vara så gott som klar, enligt italienska uppgifter.
Västerås SK
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Örgryte IS
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- Michael Parker: Har kopplats ihop med en mängd klubbar, bland annat Anderlecht i Belgien, engelska Brentford, Newcastle och Sunderland samt FC Köpenhamn.
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